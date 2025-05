Iurreta exige a Durango que no discrimine a sus vecinos en los polideportivos La cabecera de comarca cobra hasta 300 euros más al año a los residentes de otros municipios pese a la sentencia del Supremo que prohíbe estas prácticas

El Ayuntamiento de Iurreta vuelve a presionar a Durango para que elimine las diferencias de tarifas en sus instalaciones deportivas. Lo hace amparado en una sentencia firme del Tribunal Supremo que, desde julio de 2023, prohíbe fijar precios distintos en función del padrón.

Los precios varían «significativamente» en todas las modalidades y grupos de personas. En el caso del abono anual individual de las piscinas, los locales pagan 127 euros, mientras que los demás abonan 165,10. Asimismo, la variación se mantiene en otras actividades, como es en el uso del rocódromo, que si bien los que no están registrados en el censo local tienen que pagar al año 104 euros, los que lo están solo 64. En el programa de multiactividad, la brecha es aún más llamativa, ya que la diferencia está en 480 euros para los del pueblo y 780 para el resto. Además, las bonificaciones por edad, condición laboral o discapacidad solamente se aplican a quienes figuran en el padrón municipal.

El alcalde de Iurreta, Oskar Koka, expresó este miércoles su preocupación por la persistencia de esta situación. «Entendemos perfectamente la inquietud de nuestros vecinos por las diferencias en las tarifas aplicadas, y por ello hemos solicitado en varias ocasiones que se respete la sentencia», afirmó. Koka quiso subrayar que la relación institucional entre ambos municipios continúa intacta, y que su propósito es únicamente garantizar un trato igualitario, «independientemente del municipio de Bizkaia al que pertenezcan». De igual manera, insistió en que llevan tiempo reclamando una rectificación por parte de la localidad vecina, convencidos de que la resolución judicial no deja lugar a dudas. «No se trata de una cuestión política, sino de justicia e igualdad en el acceso a servicios públicos. Esperamos que en breve se solucione el problema», aclaró.

Otros casos

La problemática de los costes diferenciados por empadronamiento en instalaciones deportivas municipales no se limita al caso de Durango. En Bizkaia, esta práctica ha sido común durante años. Por ejemplo, en Bilbao —que concentra una parte importante de los usuarios del territorio—, Muskiz o Bermeo. No obstante, tras la sentencia del Tribunal Supremo, algunas localidades han comenzado a adaptar sus ordenanzas. Barakaldo, Santurtzi y Sestao realizaron modificaciones normativas a finales de 2023 y Arrigorriaga, Güeñes o Derio las equipararon en 2024. Aun así, en algunos municipios estas medidas todavía no se han implementado, y todo apunta a que el cambio será gradual.