Iurreta abordará la integración y diversidad cultural con las vivencias de los vecinos
Como novedad, organizará por primera vez 'la biblioteca humana' con las diferentes experiencias de ciudadanos de diferente procedencia residentes en el municipio
IURRETA
Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:06
urreta quiere relanzar la cultura y ofrecerá cerca de 850 plazas para las diferentes actividades y talleres de la biblioteca municipal, que ofrece un programa para todo el año, con el objetivo de fomentar la lectura en todos los tramos de edad y responder a las necesidades de ocio de toda la ciudadanía. Además, creará por primera vez la 'biblioteca humana', una iniciativa nacida en Dinamarca en el año 2000 y que se está llevando a nivel mundial y en el caso de la localidad, se celebrará el 30 de octubre. «El objetivo es crear comunidad, desarrollando la tolerancia y la cohesión social. Para ello, invitaremos a varios ciudadanos que residen en el pueblo de diferente procedencia a contar sus vivencias a través de entrevistas de quince minutos», subrayó el Consistorio. También crearán un 'Ágora' o 'plaza del conocimiento' con el objetivo de propiciar el diálogo de la ciudadanía en torno a diferentes temas de forma colectiva. Estas actividades ofertadas son gratuitas y los plazos de inscripción serán del 10 al 19 de septiembre para los empadronados y del 17 al 19 de este mismo mes para los que no lo son.
