El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los representantes culturales presentaron el programa municipal. J.G.L

Iurreta abordará la integración y diversidad cultural con las vivencias de los vecinos

Como novedad, organizará por primera vez 'la biblioteca humana' con las diferentes experiencias de ciudadanos de diferente procedencia residentes en el municipio

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

IURRETA

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:06

urreta quiere relanzar la cultura y ofrecerá cerca de 850 plazas para las diferentes actividades y talleres de la biblioteca municipal, que ofrece un programa para todo el año, con el objetivo de fomentar la lectura en todos los tramos de edad y responder a las necesidades de ocio de toda la ciudadanía. Además, creará por primera vez la 'biblioteca humana', una iniciativa nacida en Dinamarca en el año 2000 y que se está llevando a nivel mundial y en el caso de la localidad, se celebrará el 30 de octubre. «El objetivo es crear comunidad, desarrollando la tolerancia y la cohesión social. Para ello, invitaremos a varios ciudadanos que residen en el pueblo de diferente procedencia a contar sus vivencias a través de entrevistas de quince minutos», subrayó el Consistorio. También crearán un 'Ágora' o 'plaza del conocimiento' con el objetivo de propiciar el diálogo de la ciudadanía en torno a diferentes temas de forma colectiva. Estas actividades ofertadas son gratuitas y los plazos de inscripción serán del 10 al 19 de septiembre para los empadronados y del 17 al 19 de este mismo mes para los que no lo son.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  2. 2

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  3. 3

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén
  4. 4

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  5. 5

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  6. 6

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  7. 7 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  8. 8 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  9. 9

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  10. 10

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Iurreta abordará la integración y diversidad cultural con las vivencias de los vecinos

Iurreta abordará la integración y diversidad cultural con las vivencias de los vecinos