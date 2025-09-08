Iurreta abordará la integración y diversidad cultural con las vivencias de los vecinos

Javier García Legorburu IURRETA Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:06 Comenta Compartir

urreta quiere relanzar la cultura y ofrecerá cerca de 850 plazas para las diferentes actividades y talleres de la biblioteca municipal, que ofrece un programa para todo el año, con el objetivo de fomentar la lectura en todos los tramos de edad y responder a las necesidades de ocio de toda la ciudadanía. Además, creará por primera vez la 'biblioteca humana', una iniciativa nacida en Dinamarca en el año 2000 y que se está llevando a nivel mundial y en el caso de la localidad, se celebrará el 30 de octubre. «El objetivo es crear comunidad, desarrollando la tolerancia y la cohesión social. Para ello, invitaremos a varios ciudadanos que residen en el pueblo de diferente procedencia a contar sus vivencias a través de entrevistas de quince minutos», subrayó el Consistorio. También crearán un 'Ágora' o 'plaza del conocimiento' con el objetivo de propiciar el diálogo de la ciudadanía en torno a diferentes temas de forma colectiva. Estas actividades ofertadas son gratuitas y los plazos de inscripción serán del 10 al 19 de septiembre para los empadronados y del 17 al 19 de este mismo mes para los que no lo son.

