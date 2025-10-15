Durango retoma este viernes los 'sanfaustos' tras un primer fin de semana multitudinario La música volverá a ser protagonista con el concierto de Gatibu en el marco de su gira de despedida en Ezkurdi a las 23.00 horas

Javier García Legorburu DURANGO Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:55 Comenta Compartir

Los 'sanfaustos' de Durango vivirán este fin de semana su traca final, en la que la música con el concierto de Gatibu y el desfile de disfraces de cuadrillas coparán el protagonismo.

El grupo de Gernika, que celebra sus 25 años de trayectoria este año, ofrecerá este viernes a las 23.00 horas en Ezkurdi su actuación en el marco de su gira de despedida y se prevé que congregue a miles de espectadores en el centro de la localidad. Precisamente, los espectáculos musicales están siendo una de las principales atracciones de los actos festivos, ya que el grupo Bulego, con gran éxito entre el público reunió a 7.500 personas, mientras que Sukena, DJ Kene y Kaparrak atrajeron a unas 6.000 personas. Los artistas locales Sergio Torrado y Gorka Pérez mantuvieron la energía con 1.500 asistentes. Además, otros eventos musicales como Errota Romería, Aldakan Musika Taldea, La Quinta Reserva, Ene Kantak y Swingtronics contribuyeron al ambiente festivo.

En cuanto a los actos más multitudinarios, el txupinazo, que marcó el comienzo oficial de las celebraciones, reunió a 6.300 personas en la Plaza del Ayuntamiento. El evento, además, fue seguido en directo a través de YouTube por una audiencia que sumó más de 1.500 personas, que no pudieron estar presentes en la plaza. Además, el Txupinazo Txiki, a cargo de los alumnos de Nevers Ikastetxea, atrajo a 3.000 asistentes.

El grupo Luhartz ofrecerá una doble actuación este sábado, con aperitivo musical por la mañana (13.00 horas) y romería por la noche, a las 20.00 horas en Santa María. También se celebrarán las tradicionales pruebas de herri kirolak, que volverán a ocupar un lugar destacado en el programa. La gastronomía también ocupará un lugar destacado con el tradicional concurso de Tortillas, que tendrá lugar este sábado en Landako Gunea y que congregará a muchas cuadrillas en Landako Gunea, a partir de las 12.00 horas.

Por otro lado, el sábado, miles de durangueses saldrán con sus disfraces a las calles de la localidad, desde primera hora de la mañana A las 18.30 horas, partirá el desfile de disfraces desde Madalena hasta el pórtico de Santa María (en caso de mal tiempo, en el pórtico de Andra Mari).

El domingo será el cierre final, con los últimos 'Zezenak dira' a las 07.30 horas y el deporte, con las disciplinas de tiro con arco y las finales del torneo de pádel. El deporte rural será a las 12.30 horas en Ezkurdi, gracias a Hodei Ezpeleta (dos veces campeón de Euskal Herria y tres veces de Bizkaia) o Alex Txikon, entre otros. Ya por la tarde, a las 19.30, tendrá lugar la despedida a Patxikotxu y pasacalles desde la plaza del ayuntamiento hasta las antiguas cocheras del tren y a las 20.00 horas, será el fin de fiestas con fuegos artificiales en el solar de las antiguas cocheras del tren.

Por otro lado, no se han registrado incidentes significativos durante las fiestas. La Policía Municipal de Durango ha informado que, entre el 10 y el 12 de octubre, se registraron varios hurtos, incluyendo el robo de una cartera con documentación y tarjeta de crédito, el robo de un bolso con pertenencias y la sustracción de un móvil. Además, se tramitaron denuncias por desórdenes en la vía pública en Goienkale, y por consumo de alcohol y falta de documentación en Andra Mari Kalea. También se registraron denuncias por portar objetos peligrosos en Goienkale.

En cuanto a las peleas, se produjeron varios incidentes, con intervenciones durante la noche del 11 de octubre y la madrugada y mañana del 12 de octubre, destacando un incidente relacionado con lesiones que resultó en la detención de un varón. Además, se gestionó una requisitoria judicial para la práctica de diligencias. En cuanto a la asistencia a la mujer, tanto el teléfono como el punto Morea no han recibido ninguna llamada ni han tenido que gestionar ninguna atención durante este periodo.