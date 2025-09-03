El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Autoridades municipales y psicólogas presentaron el programa de prevencio del suicidio. D. U.

Durango protegerá la salud mental con un plan para prevenir el suicidio

La localidad organizará conferencias, coloquios y mesas temáticas y proyectará un documental del 10 al 27 de septiembre para romper el tabú de esta realidad social

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

DURANGO

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:23

Una persona se suicida en Euskadi cada dos días y es la primera causa de muerte no natural en España, con más de 4.000 fallecimientos al año. Durango abordará un plan para reactivar la prevención de una de las problemáticas más silenciadas, pero también de las más devastadoras en nuestra sociedad actual desde una perspectiva de apoyo y acompañamiento. Con el objetivo de visibilizar esta realidad social, la localidad se suma a la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio con un programa de actividades informativas que se extenderá del 10 al 27 de septiembre.

«Sigue siendo un tema tabú, y necesitamos romper ese silencio. Hablar de ello es prevenir y cada pequeño gesto o acción puede servir para acabar con la conducta suicida. El color amarillo , símbolo de la campaña, representa la luz en lugar de la oscuridad, la esperanza y vida en lugar de la muerte», subrayó ayer la psicóloga Mónika Salgueiro, especialista en intervención en crisis y docente en la UPV/EHU que insistió en cambiar la forma en la que entendemos esta realidad social. «Detrás de cada una de las pérdidas, hay un grupo de personas que sienten ese dolor y no sólo depende de los hospitales y profesionales sanitarios y políticos, todos los que formamos parte de la comunidad podemos ayudar», confesó.

La programación arrancará el próximo miércoles. A las once de la mañana, se leerá una declaración institucional en el parque de Otamotzena, que se vestirá de amarillo gracias a la colaboración de los grupos de tejedoras de la villa. El día 23 tendrá lugar la conferencia 'Acompañar para vivir: prevención del suicidio en personas mayores', a cargo de Lorena Martín, psicóloga general sanitaria. Tendrá lugar en el centro municipal de mayores de Astarloa a las 18.15 horas.

Atención y acompañamiento

«Es importante invitar a que las persona pidan ayuda, no es una debilidad, sino que es un signo de valentía para encontrar esperanza », añadió Salgueiro, además de recalcar que existen múltiples recursos de atención y acompañamiento para personas en situación de vulnerabilidad, como el teléfono 024 'Llama a la Vida', el Consejo Sanitario de Osakidetza (900 20 30 50), o la campaña municipal de 'psicobonos' que permite acceder a atención psicológica subvencionada a los vecinos. La programación continuará el 27 de septiembre (11.00 horas) con la proyección del documental de Jon Sistiaga 'Tabú y al final la muerte... huida', con un coloquio con las psicólogas Lorena Martín y Mónika Salgueiro. También se organizará una mesa temática sobre la prevención del suicidio en la biblioteca Bizenta Mogel, con materiales divulgativos y literarios.

