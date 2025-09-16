Durango organizará el primer encuentro participativo sobre las fiestas locales El encuentro tendrá lugar el próximo lunes a las 18.00 horas en el Elkartegi dentro de la mesa de seguridad y convivencia y busca recoger propuestas ayuden a construir una programación más representativa, inclusiva y enriquecedora

Javier García Legorburu DURANGO Martes, 16 de septiembre 2025, 17:25

El próximo lunes, 22 de septiembre tendrá lugar el primer encuentro participativo de la mesa de representación vecinal, centrado en las fiestas de Durango. La sesión que tendrá lugar en el Elkartegi de Durango a las 18.00 horas se presenta como un espacio abierto al diálogo, donde se abordarán propuestas, sugerencias y valoraciones de la ciudadanía en torno a la programación festiva.

Este encuentro se enmarca en el trabajo de la mesa ciudadana para la seguridad y la convivencia, un espacio creado en septiembre con el objetivo de reforzar la implicación ciudadana en los asuntos comunes. Está compuesta por una amplia representación de la sociedad duranguesa como partidos políticos con representación municipal, asociaciones vecinales, colectivos de mujeres, representantes de las AMPAS de los centros educativos, comerciantes, hosteleros y colectivos vulnerables. Más allá de las entidades representadas, el espacio está abierto a la participación directa de cualquier persona interesada.

El funcionamiento de este espacio de trabajo se articula a través de dos mesas diferenciadas: la mesa de representación vecinal, que estructura un canal estable de colaboración entre la administración local y la ciudadanía organizada, y la mesa ciudadana directa, orientada a facilitar la intervención directa de la población, sin necesidad de formar parte de ninguna entidad o colectivo.

Este primer encuentro será además la primera experiencia práctica de participación de la mesa de representación vecinal, y se centrará en las fiestas de Durango. Las aportaciones recogidas tendrán carácter consultivo y se incorporarán al proceso de planificación, con el fin de que las fiestas respondan cada vez mejor a los deseos y necesidades de toda la ciudadanía.

La concejala de Seguridad, Josune Escota (PNV), subrayó que el desarrollo de este tipo de espacios marca un hito en el trabajo de escucha activa que se viene impulsando desde el consistorio: «Se trata de la primera experiencia desde la creación de la Mesa de Seguridad, y será tanto más enriquecedora cuanto mayor sea la implicación ciudadana. Cuantas más voces escuchemos, más representativas serán nuestras fiestas», subrayó.

Desde el Ayuntamiento, han realizado hoy un llamamiento a todas las personas interesadas en mejorar y enriquecer las fiestas locales a que acudan al encuentro y aporten su visión. Las personas interesadas en participar o en obtener más información pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico: idazkaritza@durango.eus.