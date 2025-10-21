El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Durango lanza mañana más de 10.500 bonos para impulsar el comercio local

La campaña estará activa hasta el 20 de noviembre y cada vale tendrá un precio de diez euros y permitirá realizar compras por un valor de 15 en los establecimientos participantes

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Martes, 21 de octubre 2025, 11:33

Impusarl y revitalizar a las tiendas locales. El Ayuntamiento de Durango, en colaboración con la asociación Dendak Bai, ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña de bonos de comercio, una iniciativa destinada a fomentar la economía y a reforzar el tejido comercial del municipio. La campaña se desarrollará desde este miércoles al 20 de noviembre, ambos días incluidos.

En total, se ofrecerán 10.898 bonos, disponibles a través de la plataforma online bonoa.durango.eus, donde también se puede consultar el listado de comercios adheridos. La venta presencial se realizará en la Oficina de Turismo (Kurutziaga, 38) y comenzará entre los días 22 y 25 de octubre, en horario de 10.00 a 14.30, dirigida exclusivamente a personas mayores de 65 años. A partir del 26 de octubre, y en el mismo punto de venta, podrán adquirir los bonos, de martes a viernes y en horario de 10.00 a 14.30, las personas mayores de edad con dificultades para realizar la compra online.

Por cada bono de 10 euros, las personas consumidoras recibirán 15 euros para gastar en los establecimientos participantes. Cada persona podrá adquirir un máximo de 4 bonos, mientras que los comercios podrán aceptar hasta 200 bonos de 15 euros, con un máximo de 2 bonos por ticket.

Jesica Ruiz, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Durango (PSE), ha destacado que «con esta campaña de otoño queremos dar un empujón al pequeño comercio local. Animamos a toda la ciudadanía a adquirir los bonos y consumir en el municipio, ya que es una forma directa de apoyar nuestra economía local. Además, cada persona se beneficia del descuento, por lo que todos ganamos. Este tipo de iniciativas son fundamentales si queremos mantener un Durango con un comercio y una hostelería de calidad, y con vida en sus calles. También hemos pensado en las personas mayores de 65 años, ofreciendo un punto de venta presencial para facilitar su participación en la campaña».

Alex Palacios, presidente de la asociación Dendak Bai, valora muy positivamente la iniciativa y añade que «campañas como esta son una gran oportunidad para el comercio local, ya que nos ayudan a atraer clientela y a dinamizar las calles de Durango. Es importante que el Ayuntamiento siga apostando por este tipo de propuestas que no solo impulsan la economía, sino que también refuerzan el tejido comercial. Desde Dendak Bai apoyamos y colaboramos en esta campaña, animando a todas y todos los durangarras a utilizar los bonos y a seguir confiando en nuestros comercios, bares y servicios de proximidad«.

