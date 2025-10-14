Durango habilitará 16 nuevas viviendas de alquiler social

Leire Merino Durango Martes, 14 de octubre 2025, 17:30 Comenta Compartir

El Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Durango han firmado un convenio de colaboración a fin de renovar y poner a disposición 16 viviendas de protección social en régimen de alquiler, distribuídas en cuatro portales en el barrio de San Fausto. El acuerdo, formalizado a través de Alokabide, la sociedad pública del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, busca ampliar la oferta pública en la localidad y ofertar alternativas asequibles a las familias con mayores dificultades a la hora de conseguir un hogar.

Los pisos, que se encuentran actualmente en fase de rehabilitación, serán gestionados por Alokabide y se adjudicarán conforme a los principios que se establezcan en las bases reguladoras, las cuales se publicarán próximamente. Se prevé que los hogares estén listos para su entrega durante el primer semestre del año que viene. El Consistorio ya ha presentado su propuesta de criterios en la Mesa de Vivienda, en un proceso de consultas y aportaciones abierto a los partidos políticos con el fin de garantizar la transparencia y la equidad en la adjudicación.

La alcaldesa de la villa, Mireia Elkoroiribe, subraya que este compromiso «forma parte de la estrategia municipal que trata de facilitar un domicilio, a los colectivos más vulnerables y a los jóvenes». En sus palabras, «es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, y con este pacto damos un paso más para ofrecer soluciones habitacionales dignas». El proyecto se enmarca en un plan más amplio que contempla la construcción de alrededor de 700 domicilios en los próximos años. «Queremos que los durangueses puedan desarrollar su vida aquí», añade.

El viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, destaca que «los 16 Bizigunes que se suman en el municipio representan una de las actuaciones más relevantes en relación con su tamaño poblacional». Igualmente, valora el trabajo interinstitucional como «una de las claves del éxito», y avanza que junto con ETS y el propio Ayuntamiento trabajan ya en una nueva idea derivada de la cobertura del tren, «una iniciativa que supondrá un antes y un después próximamente».

Por su lado, el Consistorio destinará 74.940,48 euros (IVA incluido) a las labores de restauración de las viviendas, que incluirán la instalación de cocinas y una limpieza integral. Está previsto que las obras finalicen en diciembre de este año. El convenio, con una duración inicial de cinco años prorrogables, establece que las rentas generadas por los arrendamientos se entregarán al Ayuntamiento.

Servicio de asesoramiento

A modo de novedad, se pondrá en marcha a finales de este año un servicio gratuito de asesoramiento municipal en esta materia. El recurso ofrecerá información personalizada sobre trámites, ayudas, contratos de arrendamiento y aspectos legales y financieros, con el objetivo de apoyar a los vecinos en la búsqueda de un hogar adecuado. Asimismo, se informará sobre los distintos programas de vivienda.