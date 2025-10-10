Durango estalla con los San Faustos

Javier García Legorburu DURANGO Viernes, 10 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Miles de almas han gritado esta tarde 'Gora Durangoko Jaiak' en la abarrotada plaza del Ayuntamiento. Las fiestas de San Fausto desataron el júbilo y la alegría en todos los durangueses, que se preparan para diez días con más de 160 actividades para pequeños, jóvenes y mayores. Los miembros del centro social San Fausto, con 50 años de trayectoria, salieron al balcón y lanzaron el txupinazo, tras leer un mensaje reivindicativo poniendo en valor la labor de la asociación vecinal.

«Hoy no habla una sola voz, habla una comunidad, con toda la emoción, el cariño y la ilusión de quienes vivimos y sentimos nuestro pueblo cada día, desde nuestras plazas, calles y, sobre todo, desde el corazón», subrayaron emocionados Gorka Pérez, Juan Luis Madariaga, Fermina López y Jon Elu, cuatro de los 254 integrantes desde la plaza del Consistorio. En este sentido, destacaron el valor de trabajar de forma conjunta con la colaboración de todos. «Sabemos lo que es construir comunidad, lo que es cuidar, escuchar, compartir un café o una partida de cartas, un taller, una conversación… Y por eso sabemos también lo importante que es celebrar. Porque celebrar no es solo pasarlo bien: es reconocernos como pueblo, con gente que tira para adelante, juntos, pase lo que pase», reclamaron. Poco antes, cientos de cuadrillas bajaron hasta la plaza del Ayuntamiento, acompañados de la banda de música de Tabira y del célebre Patxikotxu, a hombros de integrantes de San Fausto Berria. Precisamente, la presidenta de la formación musical, Lorena Rodríguez, confesaban que estaban un poco nerviosos. «Es la primera vez que tocamos en el txupinazo y queremos hacerlo bien. Estamos muy contentos y con ilusión», confesaba momentos antes. Hasta ahora, este grupo siempre ha participado en San Faustos, alegrando a los mayores de la residencia de ancianos Joxe Miel Barandiaran y ofreciendo un concierto en el pórtico de Santa María. «Un día, en una asamblea surgió la idea y se la trasladamos al Ayuntamiento y les encantó la iniciativa», añadía Rodríguez.

«Es algo indescriptible»

Todos vestidos con la camiseta blanca y el pañuelo azul característico en las fiestas de esta localidad que superará ampliamente en estas fiestas los 30.000 habitantes que tiene durante el año. Unas fiestas libres, basadas en la alegría y respeto. El joven Adrián Herrero era uno de los que no faltó a la cita. «Siempre es un día especial para todos los durangarras. Cuando echan el cohete desde el ayuntamiento y explota en el cielo, que da comienzo a las fiestas, la alegría que vivimos con los amigos y familiares es indescriptible. Ver Durango lleno de gente, disfrutando de la música, los conciertos y las diferentes actividades que propone el Jai Batzorde, es un orgullo para mí, siempre y cuando el ambiente sea sano y que estemos en un ambiente donde disfrutemos todos», subrayó. Como señaló ayer la alcaldesa, Mireia Elkoroiribe (PNV), que «sean inclusivas y respetuosas, un espacio donde cada persona pueda disfrutar de su tiempo y su espacio de manera libre y segura». «Nuestra villa se prepara para llenarse de vida, de sonrisas compartidas, de reencuentros que abrazan y de recuerdos nuevos por crear», subrayó.

En estos diez días, también habrá un operativo especial de limpieza con el objetivo de garantizar el buen estado de las calles y espacios públicos durante los días de mayor afluencia. El servicio será especialmente hoy y mañana y los días 13, 17, 18 y 19 de octubre, fechas en las que se espera una mayor concentración de personas en el municipio. Para ello, se contará con un equipo formado por entre 38 y 40 personas, que trabajarán en tres turnos diarios para cubrir las labores de limpieza a lo largo de toda la jornada. El dispositivo estará compuesto por cuatro camiones baldeadoras, otras tantas barredoras automáticas y camiones destinados a la recogida de residuos.

Por otro lado, mañana será un día especial para los concursos gastronómicos, en especial el de sukalki que congregará a más de un centenar de grupos de amigos en Landako Gunea. Una de las que participará será la vecina de la villa, Fatima Sousa. «Este año volvemos a participar y ya llevamos organizando todo desde hace una semana: lista de la compra, utensilios, manos cocineras…. Lo mejor de todo es el ambiente que hay. Vas pasando por unas mesas y otras, saludando, tomándote un vinito, picando algo… vacilando que todos y todas vamos a ser los ganadores este año», subraya, algo que ya consigueron hacerse con el galardón la primera vez que participaron.

«En las fiestas de Durango, en mi cuadrilla hay dos momentazos que no podemos perdernos ninguna: el concurso de sukalki y los disfraces del segundo finde. Nosotras empezamos en el concurso de marmitako en el 2016. Porque antes era concurso de marmitako y unos años después, en el 2018, pasó a ser de sukalki. Nunca olvidaremos la primera que participamos. Nos apuntamos porque habíamos oído por amigos y algunos familiares que esta super bien el ambiente y que para una cuadrilla esa un planazo. Así que nos apuntamos sin saber muy bien cocinarlo, pero tuvimos la suerte de los principiantes. La receta nos la dio Txaro, la ama de una de la cuadri y con su receta y unas pequeñas indicaciones…. Resulta que ganamos el concurso. ¡¡¡¡¡Quedamos las primeras, vaya subidón teníamos!!!!!«, resume como anécdota. «No hemos vuelto a ganar ni a quedar finalistas, ni nada similar, pero eso ya da igual. Año tras año seguimos participando y sigue siendo el super plan de las fiestas de Durango», detalla.

Por último, el vecino de la villa, Sergio Royuela, es fiel a los 'Zezenak Dira' en Santa Ana. «Durante el día repartimos el tiempo con estar en la calle viendo el ambiente. Este lunes acudiré por primera vez al concurso de paella. Durante la semana que viene, acudiré a Gatibu el viernes, el sábado cita ineludible con la comida de cuadrilla disfrazados y el domingo ver las actividades que haya», concluye.