Durango construirá nuevos vestuarios en Tabira ante las críticas de la oposición EH Bildu lamenta que «su reubicación exprés» bloquea la ampliación futura de las piscinas ya que «las actuales se colapsan en días de buen tiempo» y urge ampliar el espacio

Javier García Legorburu DURANGO Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:43 | Actualizado 16:52h.

Un proyecto ambicioso de transformación integral de Tabira Kirolgunea, que podría incluir una futura ampliación de la zona de piscinas. Durango invertirá 5 millones de euros y uno de los aspectos más relevantes de la transformación será la demolición de los edificios actuales que presentan problemas estructurales, como la piscina cubierta y los vestuarios de la multicancha. La demolición de estos edificios se llevará a cabo tras el cierre de la temporada de piscinas a mediados de este mes, lo que permitirá la construcción de nuevas instalaciones más modernas y funcionales. Se prevé que los nuevos vestuarios estén disponibles para el próximo año.

El principal partido de la oposición, EH Bildu, critica que «la reubicación exprés de los vestuarios de Tabira por parte del PNV bloquea la ampliación futura de las piscinas». Según recalca la coalición abertzale, planteó la legislatura pasada construir los nuevos vestuarios en perpendicular a las piscinas, reservando un espacio de 3.800 metros cuadrados para una futura ampliación de las piscinas. «A su vez, proponíamos reubicar las multicanchas al solar de Landako, junto al antiguo gimnasio Open, liberando espacio en Tabira. Cuando las consecuencias del cambio climático se están haciendo palpables, las piscinas son un «refugio climático», espacios con vegetación y agua que son claves para la salud y bienestar de la ciudadanía», afirman.

La formación recalca que se tenga en cuenta una posible ampliación de las piscinas en el futuro y se reposicione correctamente los vestuarios para no quemar el suelo disponible. Además, critica que el PNV «por fin ha encargado el proyecto de las obras de los nuevos vestuarios de Tabira, pero lo hace de forma precipitada y sin planificación». «Cambiar la posición de estas instalaciones imposibilita de facto la ampliación de la zona de piscinas en un futuro próximo. Y es que a día de hoy, en días de buen tiempo, las piscinas se saturan con facilidad», afirma.

Mientras, el proyecto presentado por los jeltzales también incluye la creación de un nuevo edificio de vestuarios y un bar-cafetería, que no solo resolverán los problemas de gestión de estos servicios durante la temporada de verano, sino que estarán operativos durante todo el año. Estos cambios ofrecerán un mejor servicio tanto a los usuarios de las instalaciones acuáticas como a quienes practican otras disciplinas deportivas, creando un entorno más cómodo y accesible para todos.

Entre los meses de septiembre y diciembre, se procederá a la demolición y traslado del centro de transformación en el que se iniciará la demolición de los edificios en mal estado, y se trasladará el centro de transformación a una nueva ubicación. La fase concluirá a finales de este año. En la siguiente fase, se contempla la construcción de nuevos vestuarios y sala de filtración entre los meses de septiembre a junio de 2026, en la que se edificarán los nuevos vestuarios, el bar-cafetería y la nueva sala de filtración, mejorando la funcionalidad de las instalaciones acuáticas.

En la tercera y última de las fases, se procederá a la construcción de la nueva multicancha y campo de fútbol entre septiembre de este año y principios de 2027, que incluirá la construcción del nuevo campo de fútbol y la multicancha, con la expectativa de que la multicancha esté operativa a finales de 2026 y el campo de fútbol a principios de 2027.