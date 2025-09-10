Durango y la asociación Dendak Bai formarán al comercio y hostelería local en otoño Seis sesiones prácticas y gratuitas, impartidas varios miércoles entre septiembre y noviembre con contenidos clave para mejorar la fidelización, la atención al cliente y la digitalización

Con el objetivo de seguir impulsando la competitividad y la profesionalización del comercio y la hostelería local, el Ayuntamiento de Durango y la asociación de comerciantes Dendak Bai, ponen en marcha un nuevo ciclo de formación de otoño dirigido a establecimientos del municipio. El programa contempla un total de seis sesiones temáticas, todas ellas de carácter práctico y adaptadas a las necesidades reales del sector.

Las formaciones se celebrarán varios miércoles durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, en horario de 14.00 a 16.00 horas, en la oficina de turismo de la localidad. La primera sesión será el próximo día 17 y tras cada sesión, de 15.30 a 16.00 horas, se ofrecerá un pequeño catering de trabajo, pensado como espacio de intercambio de ideas y experiencias entre las personas participantes. La formación está limitada a un máximo de 25 personas y las personas interesadas deberán inscribirse a través de la web de la Cámara de Comercio.

La formación está dirigida exclusivamente a establecimientos comerciales o de hostelería ubicados en Durango. Esta iniciativa forma parte del compromiso compartido entre el consistorio y Dendak Bai por fortalecer el tejido comercial y hostelero local, ofreciendo herramientas útiles y espacios de encuentro para continuar creciendo de forma colaborativa.

