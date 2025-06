Deabru Beltzak estrena su nuevo espectáculo en Iurreta en su festival de calle

Leire Merino Iurreta Martes, 10 de junio 2025, 14:59 Comenta Compartir

Iurreta se prepara a fin de celebrar, un año más, uno de sus eventos culturales más esperados: la XIX edición del festival 'Iurretako Kalez Kale – Euskal Herriko Mostra', que tendrá lugar desde este viernes hasta el domingo, y que volverá a llenar las calles del municipio de teatro en euskera, gratuito y al aire libre. La presentación oficial ha contado con la participación de Garbitxu, miembro de la compañía Deabru Beltzak y coordinador del evento, y de la responsable de cultura, Pilar Jiménez, además del alcalde, Oskar Koka.

En sus 19 ediciones anteriores, ha acogido a cerca de 100 compañías, más de 600 actores y ha reunido a miles de espectadores. «Este año seguimos con el formato habitual: concentrar todos los espectáculos en un único fin de semana y mantener la apuesta firme por las producciones euskaldunes», explica Koka. Los objetivos del programa son claros: acercar el arte escénico a los vecinos del duranguesado y sacarlo al exterior con el propósito de que cualquier persona pueda disfrutarlo sin barreras. A su vez, buscan reforzar la imagen de la localidad y su responsabilidad con la cultura. «Hemos dispuesto de un presupuesto aproximado de 18.500 euros. Es algo humilde, no obstante, estamos contentos, ya que la iniciativa está cada vez más asentada», afirma Jiménez.

La velada arrancará el viernes en Askondo con el grupo teatral Ganso, que representará a las 18.30 horas 'Welcome and Sorry'. La propuesta, cargada de humor absurdo, nos traslada a una peculiar representación de Hamlet, en la que dos actores sin apenas recursos y talento intentan poner en pie la obra. Esa misma noche, a las 21.30 horas, en Amilburu, llegará el turno de Deabru Beltzak con Su Talka, su nueva creación. Se trata de un espectáculo de calle con gran potencia rítmica, en el que la percusión y el movimiento coreográfico se fusionan. «Queríamos hacer un pequeño regalo al festival, La semana pasada estrenamos en Francia nuestro proyecto y ahora Iurreta será el escenario del estreno en Euskadi», relata Garbitxu.

Deabru Beltzak presentará su espectáculo 'Su Talka' el viernes a las 21.30 horas. Deabru beltzak

El sábado, nuevamente en la carpa del pueblo, la jornada comenzará a las 18.30 horas con 'Finito Infinito', de la agrupación Trotamundos, una actuación que invita a adentrarse en un mundo de fantasía donde se deja atrás lo cotidiano con el fin de volver a jugar y divertirse como en la infancia. A continuación, a las 19.30 horas, Zirko Zaurre presentará Kobr3, una pieza de circo contemporáneo en la que tres personajes combinan el juego de manos, la manipulación de objetos, la rueda cyr y las verticales, todo ello envuelto con armonía coreográfica.

La muestra culminará el domingo a las 13.30 horas en Askondo con 'Dale Ramón', de Trapu Zaharra. Bajo el pretexto de un colapso mundial, una firma comercial aprovecha para lanzar su producto estrella: búnkeres de cinco estrellas. Con la intención de promocionarlos, organizan un concurso en directo lleno de pruebas absurdas y catástrofes fingidas, en las que la crítica social están muy presentes. Desde el consistorio invitan a la ciudadanía a asistir.

