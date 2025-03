La Cultural afronta mañana otra final ante el Portugalete, claro candidato al ascenso

Javier García Legorburu DURANGO Viernes, 28 de marzo 2025, 17:40 | Actualizado 18:01h. Comenta Compartir

La Cultural de Durango afronta mañana una prueba complicada, ya que recibirá en casa a uno de los grandes candidatos al ascenso en Tercera RFEF, el Portugalete (18.30 horas), tercer clasificado. «Para nosotros, es otra final por la permanencia. Nos enfrentamos ante un bloque muy fuerte, con ritmo y en las áreas, sobre todo la ofensiva, tiene mucho poder», subraya el entrenador, Aketza González.

El técnico blanquiazul resalta que está contento con la forma de competir de los jugadores y resalta que tienen que seguir intentando darlo todo en cada encuentro. «Tenemos claro que el objetivo es la salvación y nos mediremos a uno de los máximos favoritos de la liga», prosigue, enfantizando que si saben defender bien, pueden tener opciones de conseguir la victoria. El conjunto de la villa es decimotercero, con 28 puntos, a seis de los puestos de descenso y quiere romper la racha de tres partidos sin poder ganar.

Objetivos diferentes

Será un encuentro especial para el jugador durangués del Portugalete, Asier Arana. «Es un partido importante para ambos y los dos nos estamos jugando puntos vitales dentro de los objetivos de cada club. Tenemos que ir a buscar la victoria y a ninguno nos vale otra cosa que no sea ganar», subraya, antes de apuntar que en líneas generales está siendo una temporada buena. «La plantilla tiene hambre y a pesar de este bache que hemos pasado, se están viendo otra vez cosas muy positivas en el juego y en el día a día. Volveremos a luchar para conseguir nuestro objetivo de ascenso o si no llegar de la mejor manera posible al play-off», recalca.

El vecino de la villa, que afronta su primera temporada en las filas jarrilleras, destaca el buen grupo que hay. «He pasado por diferentes fases, al principio no pude ayudar a los compañeros porque tuve una lesión. Pero he tenido la oportunidad de tener continuidad durante bastantes partidos también y ahora, estos últimos partidos, me ha tocado esperar desde el banquillo. Estoy con ganas de aportar y cuando me den la oportunidad, aprovecharla al máximo», confiesa. Mañana se enfrentará a su exequipo, con el que debutó en los mayores a los 16 años, tras pasar por las categorías inferiores. «Siempre es especial jugar en casa y tengo amigos en el equipo contrario y va a ir bastante gente a ver. Estoy con muchas ganas y a por los tres puntos», recalca, », concluye.