Los artistas Aratz Azpiri (premio local), Azucena Fernández (ganadora), Mari Luz Martínez Cenitagoya (tercera) y Eduardo Alsasua (segundo), posan con los premios y los cuadros de la exposición en la última edición. J.G.L.

El concurso de pintura 'Villa de Durango' alcanza su XXV edición

La asociación artística del Duranguesado expone una muestra hasta el próximo lunes, 13 de octubre, en la sala de Ezkurdi

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

DURANGO

Martes, 7 de octubre 2025, 12:20

Comenta

La asociación artística del Duranguesado celebra la XXV edición del concurso de pintura 'Villa de Durango' y la muestra permanecerá abierta en la sala de exposiciones de Ezkurdi hasta el próximo lunes, 13 de octubre (Día de San Fausto).

«Este año se han presentado 37 cuadros al certamen. Aunque han participado menos artistas que el año pasado, la calidad de las obras es muy alta. Además, dadas las dimensiones de la sala, la muestra podrá disfrutarse con más amplitud y con menos saturación de obras alrededor. Queremos destacar que casi la mitad de los trabajos (49%) son de artistas locales, lo que demuestra el compromiso y la ilusión de nuestro entorno con el concurso», subrayan desde el colectivo.

Casi la mitad restante llega de otras zonas de Euskadi, incluyendo dos obras del País Vasco francés (Hendaya y Baiona), y un 5% de otras comunidades autónomas. «Este año, la participación ha estado muy equilibrada: el 57% de las obras han sido presentadas por mujeres y el 43% por hombres, mientras que en la edición anterior las cifras fueron del 44% y el 56% respectivamente. El certamen se acerca así a una situación de casi paridad entre artistas», recalca la asociación.

En la exposición se pueden encontrar obras de muy diversa técnica y temática: desde la figuración naturalista hasta la abstracción, pasando por técnicas clásicas y propuestas más arriesgadas. Paisajes, retratos, escenas de acción e imágenes con fuerte carga simbólica conviven en esta muestra, ofreciendo un verdadero deleite para el público.

La entrega de premios se celebrará este domingo, día 12 a las 13.30 horas y el horario de visita será de lunes a viernes de 18.00 a 20.00, y los sábados y domingos de 12.00 a 14.00 y 18.00 a 20.00 horas.

Este año, el ganador se llevará 700 euros, el segundo 500 y el tercero 300 y como novedad, el número de premios locales se amplía hasta alcanzar tres premios locales de 300 euros cada uno para residentes en la villa o miembros de la asociación. Además, la persona ganadora del primer premio será invitada a formar parte del calendario de exposiciones de 2026.

