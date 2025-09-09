Berriz recordará este jueves a las víctimas del franquismo en el parque del Ayuntamiento La jornada acogerá la inauguración de un panel renovado y la presentación de un libro

Javier García Legorburu BERRIZ Martes, 9 de septiembre 2025, 13:15

El Ayuntamiento y el grupo de memoria y derechos humanos de Berriz realizarán un acto mañana en recuerdo a todas las víctimas del franquismo. Comenzarán a las 18.00 horas en el parque del consistorio, en el espacio 'Oroimenaren Bidea'. A continuación, se llevará a cabo la inauguración de un nuevo panel renovado. El programa se completará con la presentación del libro 'Guerra y represión, Berriz 1936-1939', que recoge los hechos ocurridos en aquellos años.

Para finalizar desde el colectivo recuerdan su lema que resume el objetivo de la iniciativa. «Nos señalaron el camino luchando por la Justicia y la libertad, por eso siempre les recordaremos reclamando los derechos humanos», concluyen.