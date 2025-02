Berriz premiará con 400 euros al ganador del cartel en las fiestas patronales

Javier García Legorburu BERRIZ Jueves, 27 de febrero 2025, 14:55 Comenta Compartir

Berriz, a través del área de Cultura y Fiestas, ha convocado el XXV concurso de cartel de fiestas de San Pedro y Santa Isabel en el mes de junio. El plazo para la entrega de las propuestas ya está abierto y finalizará el próximo 24 de abril a las 20.30 horas. La propuesta ganadora obtendrá un premio de 400 euros y se dará a conocer el 6 de mayo.

Tal y como se recogen en las bases del concurso, podrán participar todas aquellas personas, de cualquier edad, que lo deseen; por individual o en grupos. Cada concursante podrá presentar una obra o varias, las obras deberán ser originales e inéditas y se deberá respetar la perspectiva de género. El formato de la obra será de 60 x 40 centímetros y la leyenda que obligatoriamente deberá contener será: 'SAN PEDRO eta SANTA ISABEL JAIAK–BERRIZ 2025'.

Con las obras seleccionadas se realizará una exposición en nagusien etxea, que se podrá visitar desde el 28 de abril a 4 de mayo y mediante votación popular se elegirán las tres obras más votadas y de ellas el jurado decidirá cuál es el cartel ganador.

Las obras deberán ser entregadas en la biblioteca municipal y el premio al concursante local será de 150 euros, siempre y cuando, la persona ganadora no sea berriztarra; en cuyo caso este premio quedará desierto.

500 euros para el ganador en Elorrio

Por otro lado, las fiestas patronales de Elorrio se celebrarán del 6 al 14 de septiembre, y ya se puede participar en el concurso de carteles para anunciar dichas fiestas. Se trata de un concurso dirigido tanto a los vecinos como a cualquier persona a quien le guste el diseño, con un premio de 500 euros para el ganador.

El Ayuntamiento anima a todas las personas interesadas a dar rienda suelta a la imaginación y creatividad y participar en el concurso. Cada participante podrá utilizar la técnica que desee y presentar un máximo de dos carteles, siempre y cuando no hayan sido premiados en otro concurso.

En el cartel obligatoriamente debe aparecer el siguiente texto: 'Ferixa Nausikoak 2025 – Elorrio – irailak 6 - 14'. Asimismo, el formato del cartel será de 70/50 cm. Además, se deberá presentar únicamente en soporte digital, en un formato compatible con el programa Photoshop.

La participación en el presente concurso implica la aceptación total de las bases. En ese sentido, no se aceptarán aquellos trabajos que no cumplan la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en concreto, lo referente a la eliminación de roles y estereotipos en función del sexo (art. 3.6) y a la comunicación no sexista (art. 18.4).

Los carteles ya se pueden enviar y el plazo finaliza el 23 de mayo de este año. La propuesta de cartel se entregará en SAC-Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Elorrio o telemáticamente mediante la plataforma situada en www.elorrio.eus . A su vez constarán el nombre, dos apellidos, género, dirección, email y teléfono de contacto del o de la concursante y el título del cartel.

El Ayuntamiento garantizará el anonimato de las personas participantes ante el tribunal seleccionador. Todas las obras presentadas se expondrán en la entrada de Iturri Kultur Etxea y en la página www.elorrio.eus del 2 al 13 de junio, y a su vez, se abrirá la votación popular. Un jurado técnico será el encargado de seleccionar el cartel ganador teniendo en cuenta la votación popular. El fallo se dará a conocer el 18 de junio en la web municipal.