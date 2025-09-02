El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Berriz abre el plazo de inscripción para sus cursos de cerámica, txistu e inglés

Las clases comenzarán entre finales de septiembre y principios de octubre, con plazas limitadas y un coste trimestral de 75 euros

Leire Merino

Berriz

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:53

El Ayuntamiento de Berriz ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de cerámica, txistu e inglés básico para mayores de 50 años. Las inscripciones se realizarán online hasta el 21 de septiembre mediante el QR o los enlaces de la web municipal. El curso de cerámica comenzará el 29 de septiembre, el de txistu el 1 de octubre y el de inglés el 3 de octubre. Las actividades, con un coste trimestral de 75 euros cada una, contarán con plazas limitadas y requerirán de un mínimo de participantes a fin de poder llevarse a cabo.

