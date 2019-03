La atención primaria en Durango supera en 125 el número de pacientes estipulado Protesta ante el centro de salud de Durango en demanda de las urgencias de pediatría. / NAHIKARI CAYADO Cada uno de los 16 facultativos del centro de salud de Landako registra 1.575 pacientes mientras los cuatro pediatras se hacen cargo de 980 MANUELA DÍAZ DURANGO. Viernes, 15 marzo 2019, 22:23

Cada médico de Atención Primaria que trabaja en el centro de salud de Landako en Durango tiene que atender a 1.575 pacientes, 125 más del ratio máximo recomendado por del departamento de Salud de Gobierno vasco. Así lo ha dio a conocer Herriaren Eskubidea a la hora de plantear en el último pleno que se exija un aumento de la plantilla y un compromiso presupuestario realista de Lakua que «disminuya las listas de espera a un máximo de 48 horas, mejore la calidad de la atención y agilice la accesibilidad a las consultas de medicina y enfermería».

El equipo de Gobierno -PNV y PSE- llamó a la calma asegurando que las dimensiones de los cupos de pacientes y el número de profesionales que prestan atención sanitaria en Durango «es adecuado», y su «formación y capacitación es sobresaliente». Razones por las cuales, y gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Aitziber Irigoras, se aprobó la moción alternativa del ejecutivo local en la que se insta al Gobierno vasco a que siga manteniendo unos cupos de pacientes y una plantilla adecuada «para responder a las necesidades de la zona con calidad y en base a las estimaciones ya realizadas en la Estrategia de Atención Primaria de Euskadi».

El Ayuntamiento también pedirá al Ejecutivo autonómico que tenga un compromiso presupuestario «realista» que permita poner en marcha las propuestas contempladas en el documento presentado por el Departamento de Salud y la Dirección General de Osakidetza.

Estas medidas echaron por tierra la propuesta de Herriaren Eskubidea, que contó con el apoyo de EH Bildu. Jorge Varela explicó que la plataforma avalada por Podemos trataba con su demanda «reforzar» la atención primaria para que «no quede desfasada» por el aumento de pacientes crónicos y mayores de 65 años que está registrando la sociedad vasca. Varela aseguró que los 125 pacientes de más que atiende cada facultativo se ve incrementado cuando se producen bajas por enfermedad o periodos vacacionales.

Aumentar la plantilla

«No se cubren las bajas y las citas que deberían emitirse entre 24 y 48 horas, pasan a darse con una semana de retraso», explicó. En el caso del departamento de pediatría, la problemática es más sangrante ya que al tratarse solo de cuatro pediatras, la baja de alguno de ellos supone una sobrecarga mayor del resto de facultativos. En esta área el cupo máximo también se sobrepasa.

Cada pediatra atiende a 980 menores, lejos del tope de 900 recomendado. «Estas navidades me han llegado a dar cita a tres semanas vistas», aseguró Varela. A su juicio, esta sobrecarga no hace sino colapsar los servicios de urgencias de Cruces y Galdakao, repercutiendo en el gasto presupuestario, en la calidad del servicio. En cuanto al servicio de enfermería, que también atiende las áreas de prevención de la salud y tabaquismo, está «desbordado y los ratios por paciente siguen subiendo». «El sistema no funciona bien y la plantilla está cansada de cubrir la falta de suplencias», afirmó. El concejal de Herriaren Eskubidea echó en cara al ejecutivo local que no apoyar su propuesta demuestra «lo poco que le importa la salud de la población» y reprochó un interés por la sanidad privada.

En la misma línea, Ion Andoni del Amo, de EH Bildu, recordó la existencia de la plataforma Lehen Arreta Arnasberritzen (Nuevos aires para la Atención Primaria) para denunciar «la falta de medios» que padecen los sanitarios, tanto humanos como técnicos. A juicio del edil de Bildu, la moción del equipo de Gobierno es «muy general». Durango necesita aumentar la plantilla médica con un sanitario especialista en pediatra y otro de familia más, además de contar con una ambulancia medicalizada que dé servicio a la comarca, ya que la única disponible tiene su base en Gernika.