Amorebieta organizará un curso de primeros auxilios en el Centro Nafarroa

La formación se centrará en la reanimación cardiopulmonar y en el uso de los desfibriladores externos semiautomáticos

Amorebieta-Etxano, en colaboración con el centro de salud local, ha organizado un curso básico de primeros auxilios, tras el éxito de las dos ediciones celebradas el año pasado. Bajo el lema 'Tus manos salvan vidas', la formación se centrará en la reanimación cardiopulmonar y en el uso de los desfibriladores externos semiautomáticos.

El objetivo principal de esta iniciativa municipal es ofrecer a la ciudadanía conocimientos básicos para saber cómo actuar en situaciones de emergencia, con el fin de poder hacer frente a ellas y salvar vidas. El curso para mayores de 16 años, se impartirá en dos sesiones, la primera será el 22 de octubre y la segunda el 29, ambas de 17.00 a 19.00 horas en el Centro Nafarroa.

Está especialmente recomendado para quienes tienen responsabilidades sobre otras personas como entrenadores, monitores, cuidadores o profesorado. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 15 de octubre y se podrá realizar a través del apartado de inscripciones de la web municipal o mediante el servicio SAC, llamando al 946 30 00 02 o acudiendo directamente a las oficinas del Ayuntamiento.

Las plazas son limitadas y tendrán prioridad las personas empadronadas en el municipio. Para cualquier consulta, se puede escribir a prevencion@amorebieta.eus o llamar al 614 45 76 09.