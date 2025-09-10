El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En total, se destinarán 358.485 euros a esta obra. A.U.

Abadiño reformará las depuradoras de las piscinas de Astola hasta el próximo 5 de octubre

Se sustituirá la maquinaria y se logrará una mayor eficiencia energética

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

ABADIÑO

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:05

Abadiño realizará las obras de renovación del sistema de depuración de las piscinas municipales de Astola. Además de sustituir la maquinaria obsoleta, se logrará una mayor eficiencia energética. Durante el periodo de ejecución, las instalaciones permanecerán cerradas hasta el próximo 5 de octubre. Asimismo, el gimnasio tampoco estará disponible durante una semana, del 15 al 21 de septiembre.

Durante este tiempo, las personas usuarias podrán utilizar la Kirol Txartela Mugiment (www.kiroltxartela.eus) en instalaciones de municipios vecinos. En total, se destinarán 358.485 euros a esta obra.

Inscripciones abiertas para los cursos del polideportivo de Astola

Los cursos del polideportivo de Astola para el curso comenzarán el próximo 1 de octubre, y el plazo de inscripción ya está abierto. Debido a las obras en la piscina, los cursos de actividades acuáticas se iniciarán más tarde, concretamente la semana del 6 de octubre.

