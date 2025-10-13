El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Con una inversión estimada de más de 20 millones de euros, las obras podrían comenzar a finales de 2026. A.U

Abadiño da un nuevo paso hacia su futura residencia y centro de día

Representantes municipales y de la Diputación de Bizkaia han visitado las viviendas Egurtzegi de Usurbil para conocer de cerca un modelo innovador de atención personalizada

Leire Merino

Leire Merino

Abadiño

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:15

El Ayuntamiento de Abadiño continúa avanzando en el diseño de su futura residencia y centro de atención diurna. Un complejo que se ubicará en el barrio de Kantarriketas, entre Arrankurri y la residencia Atxarte de Gorabide. Según está previsto, este contará con 60 plazas residenciales para mayores y 40 destinadas a pacientes con enfermedad mental. Asimismo, dispondrá de un centro de día para 25 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Con una inversión estimada de más de 20 millones de euros (financiados por la Diputación y los fondos europeos Next Generation), las obras podrían comenzar a finales de 2026 y prolongarse durante dos años.

Con el objetivo de conocer experiencias de referencia, una delegación municipal ha visitado las viviendas Egurtzegi de Usurbil, un modelo innovador que combina alojamiento y servicios personalizados dirigidos a personas mayores y con diversidad funcional. En la visita participaron el director general de Promoción de la Autonomía Personal de la Diputación Foral de Bizkaia, Jose Antonio Barañano; el alcalde de Abadiño, Mikel Urrutia; la teniente de alcalde, Edurne Maguregi; personal técnico del área de Bienestar Social y representantes de la Fundación Matia (dedicada a las prestaciones sociosanitarias de Gipuzkoa). Estos han querido ver de primera mano el funcionamiento de este espacio y recoger ideas con el fin de poder usarlas.

Egurtzegi tiene 110 alojamientos para 127 residentes, organizados en siete unidades de convivencia y complementados con un centro de día con capacidad para 40 usuarios. Cada unidad dispone de dormitorio, sala de estar, baño adaptado y una pequeña cocina, que los habitantes pueden amueblar y decorar libremente. Cada persona cuenta, además, con un Plan de Atención y Vida individualizado, garantizado por un profesional referente. Tras el encuentro, el equipo de gobierno destacó la calidad del modelo y su enfoque centrado en la independencia a la hora de realizar tareas cotidianas y la implicación comunitaria. «Ofrece una nueva manera de entender los cuidados, integrando el entorno y fomentando la vida en común», subrayaron.

