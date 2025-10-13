Abadiño da un nuevo paso hacia su futura residencia y centro de día Representantes municipales y de la Diputación de Bizkaia han visitado las viviendas Egurtzegi de Usurbil para conocer de cerca un modelo innovador de atención personalizada

Leire Merino Abadiño Lunes, 13 de octubre 2025, 16:15 | Actualizado 16:51h.

El Ayuntamiento de Abadiño continúa avanzando en el diseño de su futura residencia y centro de atención diurna. Un complejo que se ubicará en el barrio de Kantarriketas, entre Arrankurri y la residencia Atxarte de Gorabide. Según está previsto, este contará con 60 plazas residenciales para mayores y 40 destinadas a pacientes con enfermedad mental. Asimismo, dispondrá de un centro de día para 25 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Con una inversión estimada de más de 20 millones de euros (financiados por la Diputación y los fondos europeos Next Generation), las obras podrían comenzar a finales de 2026 y prolongarse durante dos años.

Con el objetivo de conocer experiencias de referencia, una delegación municipal ha visitado las viviendas Egurtzegi de Usurbil, un modelo innovador que combina alojamiento y servicios personalizados dirigidos a personas mayores y con diversidad funcional. En la visita participaron el director general de Promoción de la Autonomía Personal de la Diputación Foral de Bizkaia, Jose Antonio Barañano; el alcalde de Abadiño, Mikel Urrutia; la teniente de alcalde, Edurne Maguregi; personal técnico del área de Bienestar Social y representantes de la Fundación Matia (dedicada a las prestaciones sociosanitarias de Gipuzkoa). Estos han querido ver de primera mano el funcionamiento de este espacio y recoger ideas con el fin de poder usarlas.

Egurtzegi tiene 110 alojamientos para 127 residentes, organizados en siete unidades de convivencia y complementados con un centro de día con capacidad para 40 usuarios. Cada unidad dispone de dormitorio, sala de estar, baño adaptado y una pequeña cocina, que los habitantes pueden amueblar y decorar libremente. Cada persona cuenta, además, con un Plan de Atención y Vida individualizado, garantizado por un profesional referente. Tras el encuentro, el equipo de gobierno destacó la calidad del modelo y su enfoque centrado en la independencia a la hora de realizar tareas cotidianas y la implicación comunitaria. «Ofrece una nueva manera de entender los cuidados, integrando el entorno y fomentando la vida en común», subrayaron.