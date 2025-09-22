El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri hacia Barakaldo por un accidente múltiple

Hay dos carriles cortados

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:27

Un accidente entre varios vehículos en la N-637, el conocido como Corredor del Txorierri, a la altura de Sondika está provocando este lunes por la tarde más de dos kilómetros de retenciones en dirección a Barakaldo, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Hay dos carriles cortados.

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

