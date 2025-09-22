Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri hacia Barakaldo por un accidente múltiple
Hay dos carriles cortados
Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:27
Un accidente entre varios vehículos en la N-637, el conocido como Corredor del Txorierri, a la altura de Sondika está provocando este lunes por la tarde más de dos kilómetros de retenciones en dirección a Barakaldo, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Hay dos carriles cortados.
En actualización
Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .
