Urgente Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente entre un camión y un coche

Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente entre un camión y un coche

B. V.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:17

Un accidente entre un camión y un coche en el corredor del Txorierri a la altura de Lezama está registrando retenciones en dirección San Sebastián. El siniestro se ha producido a las 14.30 horas. Los servicios de emergencia han atendido en el lugar a una persona, que ha tenido que ser trasladada al hospital de Galdakao.

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

