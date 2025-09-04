Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente entre un camión y un coche

Un accidente entre un camión y un coche en el corredor del Txorierri a la altura de Lezama está registrando retenciones en dirección San Sebastián. El siniestro se ha producido a las 14.30 horas. Los servicios de emergencia han atendido en el lugar a una persona, que ha tenido que ser trasladada al hospital de Galdakao.

En actualización Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

