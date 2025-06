La Diputación aparca las obras del tercer carril de Barazar

La Diputación anunció en 2019 el inicio de las obras para culminar el tercer carril de Barazar. El objetivo era acabar de duplicar la N- ... 240 en el tramo de subida para mejorar la seguridad en una zona que comprende hasta 17 complicadas curvas en las que se han registrado numerosos accidentes. El último, hace apenas unos días, obligó a cortar la vía durante varias horas. La primera estimación era que los trabajos, que iban a requerir una inversión superior a los 60 millones, estuvieran finalizados en 2022. No se cumplió. Tres años después el diputado de Infraestructuras, Carlos Alzaga, ha anunciado la mañana de este miércoles que el proyecto queda aparcado. Toca «reconsiderar» su necesidad.

El asunto ha sido elevado al pleno de las Juntas Generales, el último ordinario hasta octubre, por el PP. Pedía Raquel González, la portavoz popular en el Parlamento vizcaíno, explicaciones sobre la descomunal demora que arrastra la obra -«aunque la Diputación normalice que en todos sus proyectos haya retrasos nosotros no lo vamos a aceptar», se quejaba- y lo que se ha encontrado es la confirmación de que los trabajos no han empezado y no van a empezar. Las razones principales esgrimidas por Alzaga son tres: el alto coste, las complicaciones que están apareciendo para diseñar un trazado que respete la biodiversidad de la zona y que ahora el tercer carril no se ve tan necesario. Desde la implantación del peaje para camiones el año pasado la circulación de camiones por la N-240 ha descendido «un 40%».

Según ha explicado el responsable foral, los problemas ambientales hicieron inviable en un primer momento cumplir con el calendario de la obra. Resulta que la declaración de impacto ambiental avisó de que cualquier actuación en el entorno de Barazar debía tener en cuenta la presencia de algunos ejemplares del visón europeo, una especie protegida, en el arroyo de Astepe. En 2022 se firmó una prórroga de tres años para el convenio de ejecución y desde entonces se han presentado once alternativas de trazado para el tercer carril. Ninguna encaja con las necesidades del medio natural. «Está siendo extremadamente complicado conjugar las necesidades de seguridad vial y ambientales, seguimis buscando una alternativa viable», ha dicho Alzaga durante su intervención.

Invadir el sentido contrario

El proyecto de construcción del tercer carril en el lado norte del puerto de Barazar, el que se sitúa en territorio vizcaíno a su paso por Zeanuri, abarca 3,4 kilómetros. Del punto kilómetrico 30+450 al 33+780. El itinerario es sinuoso, en particular el tramo con curvas en forma herradura, con una fuerte pendiente ascendente –del entorno del 6% de media–, y numerosos tramos sin visibilidad, lo que reduce los espacios en línea recta para realizar un adelantamiento con la seguridad adecuada. Todo ello, en un trazado que cuenta con dos carriles, uno por cada sentido, cuyas dimensiones resultan insuficientes para el paso y de los vehículos más largos, que llegan a paralizar la calzada del sentido contrario cuando tienen que tomar una de las curvas, ya que ocupan también el segundo carril. Se da la circunstancia además de que, en la mayor parte del recorrido, no existen arcenes.

La calzada pasaría a tener tres carriles, dos de ellos en el sentido de subida hacia el puerto, de 3,5 metros de anchura para cada uno. La plataforma se completa con dos arcenes de 1,5 metros, que puede facilitar el eventual paso de ciclistas y las paradas de emergencia. El nuevo diseño permitirá, por ejemplo, el paso simultáneo en cada carril de un camión articulado en cualquier sección del proyecto.