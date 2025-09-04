Deusto más internacional

La Universidad de Deusto dio inicio ayer al curso académico con la recepción de bienvenida a los estudiantes internacionales. Un total de 494 alumnos y ... alumnas de intercambio, en su mayoría del programa de movilidad Erasmus+ y procedentes de universidades socias de 50 países, estudiarán en Bilbao durante el primer semestre. A ellos se suman 40 estudiantes que participan desde sus países a través del Campus Virtual.

El acto, celebrado en el Paraninfo de la Universidad, comenzó con las palabras de Marian Aláez, adjunta al vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales. También intervinieron el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la directora general de Cultura de la Diputación de Bizkaia, Begoña de Ibarra; y la vicerrectora de Comunidad Universitaria y Agenda 2030, Aitziber Irigoras, quien clausuró la ceremonia. La jornada concluyó con un lunch donde los estudiantes extranjeros tuvieron la oportunidad de conocer a los participantes del Programa Buddy, que empareja a alumnos locales e internacionales para favorecer su integración y acogida.

