Begoña de Ibarra, Juan Mari Aburto, Aitziber Irigoras y Marian Aláez.

Maika Salguero
Deusto más internacional

494 estudiantes de intercambio procedentes de 50 países estudiarán el primer semestre en la Universidad de Deusto

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:58

La Universidad de Deusto dio inicio ayer al curso académico con la recepción de bienvenida a los estudiantes internacionales. Un total de 494 alumnos y ... alumnas de intercambio, en su mayoría del programa de movilidad Erasmus+ y procedentes de universidades socias de 50 países, estudiarán en Bilbao durante el primer semestre. A ellos se suman 40 estudiantes que participan desde sus países a través del Campus Virtual.

