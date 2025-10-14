Detenido un joven de 22 años tras pegar un puñetazo y robar el móvil a otro en el centro de Bilbao El agresor, de origen magrebí, cuenta con multitud de antecedentes por delitos similares

L. Gil Martes, 14 de octubre 2025, 11:56 | Actualizado 12:33h. Comenta Compartir

Agentes de la Ertzaintza han detenido en Bilbao a un joven de origen magrebí de 22 años por un delito de robo con violencia tras sustraer un teléfono móvil a un viandante, al que propinó un puñetazo en la cara. Debido a las heridas que le causó la agresión, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. La intervención de varios particulares facilitó el arresto del autor, que acumula multitud de antecedentes.

Los hechos se produjeron hacia las once de la noche de ayer, lunes, cuando la víctima caminaba por el puente de El Arenal de la capital vizcaína. De repente, un individuo se le acercó y le sustrajo un teléfono móvil que portaba en un bolsillo del pantalón. Al percatarse del robo, la víctima se dirigió al presunto delincuente para que le devolviera su teléfono, momento en que éste le dio puñetazo que le hizo caer al suelo. El autor de la agresión inició la huida del lugar a la carrera, pero fue interceptado y retenido por varios testigos, lo que permitió que la víctima recuperara su teléfono móvil.

Una patrulla en funciones de protección ciudadana se personó allí y, una vez realizadas las pertinentes comprobaciones e identificado el implicado en el robo, se procedió a su traslado a dependencias policiales en calidad de detenido por un robo con violencia. El arrestado cuenta con numerosos antecedentes policiales, principalmente por hurtos y robos similares. Ha sido presentado en el Juzgado, una vez concluidas las correspondientes diligencias policiales.

