Huye de un control policial en Arrigorriaga y en la persecución casi atropella a un agente y a un viandante El vehículo ha sido interceptado por varias patrullas en una de las calles del municipio y el conductor ha sido detenido

Rochell De Oro Lunes, 25 de agosto 2025, 15:51 | Actualizado 15:58h. Comenta Compartir

La Ertzaintza ha detenido a un conductor después de que huyera de un control preventivo de alcoholemia y drogas en Arrigorriaga. Los hechos han tenido lugar en torno a la 1.30 horas de este lunes.

El hombre ha arremetido con su vehículo contra uno de los agentes y ha huido a gran velocidad del lugar poniendo en peligro la integridad de un viandante.

El detenido, de 42 años de edad, ha sido trasladado a dependencias de la Ertzaintza y será puesto a disposición judicial en las próximas horas, una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales.

Temas

Ertzaintza

Arrigorriaga