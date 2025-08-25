El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Huye de un control policial en Arrigorriaga y en la persecución casi atropella a un agente y a un viandante

El vehículo ha sido interceptado por varias patrullas en una de las calles del municipio y el conductor ha sido detenido

Rochell De Oro

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:51

La Ertzaintza ha detenido a un conductor después de que huyera de un control preventivo de alcoholemia y drogas en Arrigorriaga. Los hechos han tenido lugar en torno a la 1.30 horas de este lunes.

El hombre ha arremetido con su vehículo contra uno de los agentes y ha huido a gran velocidad del lugar poniendo en peligro la integridad de un viandante.

El detenido, de 42 años de edad, ha sido trasladado a dependencias de la Ertzaintza y será puesto a disposición judicial en las próximas horas, una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales.

