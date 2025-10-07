Desmantelan a un grupo criminal que se alojaba en un hotel de Bilbao para luego robar en viviendas de Gipuzkoa La Ertzaintza detiene en San Sebastián a tres hombres de entre 27 y 40 años procedentes de Europa del Este

Se alojaban en Bilbao, pero realizaban sus robos en domicilios de San Sebastián, Zarautz y Azpeitia. En colaboración con los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza arrestó la semana pasada en la capital guipuzcoana a tres integrantes de un grupo criminal itinerante especializado en acceder a casas para robar. Los detenidos, originarios de Europa del Este y de edades comprendidas entre los 27 y los 40 años, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, se alojaban en un hotel de Bilbao, se desplazaban al lugar en el que cometían el acto delictivo y solían regresar a la villa.

Todo comenzó el pasado 26 de septiembre. Ese día, los Mossos D'Esquadra avisaron a la Ertzaintza que estos tres sujetos dedicados al robo con fuerzas en viviendas se había desplazado a Euskadi. Según la información facilitada por la Policía catalana, los hombres se habían alojado en Bilbao, pero se habían desplazado a Zarautz para robar.

Inmediatamente, la Ertzaintza abrió una investigación a cargo del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG), obteniendo que el grupo había cometido un robo en un domicilio de la localidad guipuzcoano. De inmediato, volvieron a su alojamiento de Bilbao.

En coordinación con el Servicio de Investigación Territorial de Bizkaia y los Mossos D'Esquadra, el día 27 de septiembre los integrantes del grupo fueron detectados en Azpeitia donde cometieron otro robo en un domicilio de la localidad y, a continuación, regresaron hasta Bilbao para, al día siguiente, marcharse de nuevo a Barcelona, donde fueron detectados entrando en un domicilio de dicha capital.

Movimientos constantes

El día 1 de octubre, los Mossos D'Esquadra informaron que este mismo grupo se había dirigido de nuevo a Bilbao y por parte de la Ertzaintza se les observó accediendo al mismo establecimiento hotelero anterior. Ese mismo día, se dirigieron hasta el barrio Zubieta de San Sebastián, donde presumiblemente accedieron a otra vivienda, regresando de manera apresurada a Bilbao.

Al día siguiente, los tres hombres volvieron a la capital guipuzcoana donde fueron detectados accediendo a un domicilio del barrio de Aiete. Tras salir del mismo, las y los agentes investigadores procedieron a su detención.

En el registro de sus pertenencias y del vehículo que utilizaban, se les incautó dinero, joyas, guantes, herramientas y otros efectos relacionados con su actividad delictiva.

El día 3 de octubre, se realizó una entrada y registro en el alojamiento del grupo en Bilbao, donde las y los agentes obtuvieron más objetos relacionados con los robos investigados. Los tres hombres fueron puestos a disposición judicial, mientras la Ertzaintza continúa con las investigaciones para determinar el posible robo cometido en una vivienda del barrio donostiarra de Zubieta, así como para determinar el origen de los objetos, presuntamente sustraídos, localizados en el alojamiento utilizado por el grupo en Bilbao.