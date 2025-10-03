El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del último incendio que se produjo a finales de septiembre.

Imagen del último incendio que se produjo a finales de septiembre. E. C.

«Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»

Vecinos y comerciantes de General Salazar, en el barrio de Rekalde, denuncian hasta cinco fuegos provocados a lo largo de este año

Alba Peláez

Alba Peláez

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:17

Comenta

Los vecinos de la calle General Salazar de Bilbao confiesan estar «desesperados» ante los numerosos incendios provocados que han calcinado en varias ocasiones en el ... último año los contenedores repartidos por la vía, ocasionando a comerciantes y residentes gastos extra derivados de la reparación de fachadas y escaparates. Un paseo por la zona basta para apreciar los estragos que las llamas han dejado a su paso. Persianas carbonizadas, aparatos de aire acondicionado derretidos, cristales de portales y establecimientos resquebrajados, son algunos de los desperfectos que causan estos fuegos que vienen soportando los habitantes y trabajadores del barrio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  2. 2

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  3. 3

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  4. 4 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  5. 5

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  6. 6

    Zupiria reconoce que cesó a la anterior cúpula de Arkaute
  7. 7

    Goia renunciará a la Alcaldía de San Sebastián tras el pleno del 16 de octubre: «Lo había decidido hace tiempo»
  8. 8

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  9. 9 Ayuso usa a la izquierda abertzale para cargar contra la flotilla: «Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta»
  10. 10

    El Athletic hace demasiadas concesiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»