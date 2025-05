La desesperación de dos vizcaínos tirados casi tres días en un aeropuerto de Arabia Saudí: «Nos tratan como ovejas»

«Si no te lo explico bien es porque llevamos casi 48 horas sin dormir y me cuesta concentrarme». Juanlu García está cansado, hambriento y « ... desesperado». Este hombre nacido en Basauri hace 39 años se comunica con este periódico mediante audios de Whatsapp. «Estamos conectados al wifi del aeropuerto; es nuestra única forma de contacto con el exterior», cuenta. Juanlu forma parte de un grupo de unos 70 turistas españoles que lleva casi tres días intentando regresar a casa desde Tailandia. Primero estuvieron atrapados en Bangkok y ahora se encuentran en Yeda, ciudad ubicada a orillas del Mar Rojo.

Lo que empezó como unas maravillosas vacaciones en el sudeste asiático ha devenido en una pesadilla. ¿El motivo? Según cuentan, una serie de problemas técnicos han dejado en tierra a los aviones de la aerolínea Saudia, que les tenía que haber traído de regreso a casa.

Ampliar

Entre los afectados hay dos vizcaínos y tres guipuzcoanos. «Nos tienen aquí arremolinados como ovejas y no sabemos qué va a pasar porque nos dicen que no hay vuelo a España hasta dentro de dos días». La situación es «insostenible». Juanlu asegura que los problemas empezaron hace casi tres días cuando el vuelo que tenían que abordar en Bangkok se canceló. Durmieron una noche en un hotel pero llevan ya casi dos jornadas sin poder descansar. Un tiempo que han repartido entre el aeropuerto de la capital tailandesa y el de Yeda (Arabia Saudí), al que volaron en un primer salto pero que no ha tenido continuidad hasta Madrid. En teoría por problemas técnicos, pero «no sabemos ya qué pensar, porque parece que el avión que nos tenía que esperar en la escala se marchó sin nosotros».

El grupo denuncia que están «abandonados a nuestra suerte». Afirman que hasta el sábado no hay más conexiones de Saudia. «La embajada dice que mientras nos sigan dando comida que estamos bien, y no han movido un dedo por solucionar este problema. Han desaparecido». Además, apuntan hacia varias mayoristas con las que cogieron el viaje. En concreto citan a Iberojet. «Necesitamos ayuda. Sacadnos de aquí. Llevamos muchas horas de tensión», se puede escuchar en otro audio que están reenviando a familiares y amigos para darle difusión a su problema.

Hay pasajeros que tendrían que estar ya en sus trabajos. Otros tienen obligaciones familiares «inaplazables». «Queremos salir de aquí cuanto antes porque la situación es desesperada».