Derio moviliza corazones contra la ELA

Derio se pone en marcha contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una terrible enfermedad del sistema nervioso central caracterizada por una degeneración progresiva de ... las neuronas motoras para la que todavía no hay cura. Personalidades como Juan Carlos Unzué o Jaime Lafita han contribuido a visibilizar una enfermedad que afecta a más de 4.000 personas en España, donde cada año hay cerca de 900 diagnósticos. En la localidad vizcaína cerca de 400 personas han apoyado el evento solidario 'Un paso adELAnte' organizado por los amigos de Jesús, un vecino de 63 años al que le diagnosticaron la enfermedad en octubre, cuando estaba a punto de jubilarse. Al evento se han sumado varias asociaciones del pueblo, desde el grupo de monte hasta la asociación de aficionados a la fotografía.

El bar restaurante 'La Ofi' del Parque Tecnológico ha cerrado al público general y ha puesto a sus trabajadores e instalaciones a disposición de los asistentes. Una marcha regulada, en la que han partipado primero unos 40 peques y después un centenar de mayores bajo un intenso aguacero, ha recorrido la localidad, mientras en el restaurante se servían talos solidarios a 2 euros y cervezas y refrescos y se cocinaban, en carpas exteriores, dos gigantescas paellas. Para más tarde se hanorganizado conciertos, entre otras actividades.

La respuesta ha sido tan inmensa que Alicia López, la mujer de Jesús, estaba muy emocionada. «Estamos encantados con toda la respuesta y el cariño que estamos recibiendo, de todo lo malo siempre hay algo bueno y es el apoyo que tenemos de amigos y de vecinos y de todo el pueblo«, ha relatado. Una suerte de terapia de cariño porque para ella, la noticia del diagnóstico fue «un jarro de de agua helada. Te hacen moverte, tienes que hacer mil papeles para aquí y para allá y no estás para eso. Estás shock, totalmente en shock y no tienes ni ganas de nada». En su caso, notó que su marido «no pronunciaba bien, y luego un pie que le fallaba, cojeaba una gotita. El diagnóstico llegó tras tres pruebas. Ha adelgazado 4 kilos en dos meses y la enfermedad avanza muy deprisa. No respira bien, se está quedando sin músculo en las manos, de momento se sujeta de pie. Pero es muy duro. Me encanta que todo esto se haga ya no solo por mi marido, si no por todos los que van a venir».

La txosna no ha parado de servir en toda la mañana. Jordi Alemany

Seis amigos de Jesús, entre los que se encuentra Olatz Mentxaka, empezaron a preparar el evento hace tres meses. «Quisimos hacer un día de apoyo, no solo para él, sino para todo su entorno y familia y amigos, porque sabemos lo que acarrea la enfermedad y el proceso ha sido muy rápido. Y la respuesta en este municipio siempre que se hace un tema solidario es infinita, eso es de agradecer, porque hay mucha gente colaboradora. Todo, todo lo que se recaude, ojalá que sea muchísimo, irá para la asociación Adela Bizkaia, porque presta mucho apoyo que requieren estas personas que están padeciendo esta enfermedad».

Los participantes en la marcha regulada para adultos, de cerca de 6,5 kilómetros, fueron apareciendo sobre las doce del mediodía, bastante calados. «Hemos ido en una cuadrilla de once, con niños y todo. Era un planazo para los críos y para todos. Y luego además por una buena causa, sobre todo. Hemos dado toda la vuelta, al principio no ha llovido, nos ha empezado cuando hemos llegado al pueblo. La idea era quedarse a comer, pero estamos calados, creo que vamos a comer el talo y nos retiraremos», ha explicado María Domingo, una de las participantes.

Más investigación

Carolina Ramírez, la presidenta de la federación Adela Euskal Herria, que fue durante 26 años voluntaria de la entidad, ha apuntado que cerca de 300 socios apoyan a la organización, que solo el año pasado atendió a 132 diagnosticados en Bizkaia en la sede de Iparraguirre 9. «Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta básicamente la neurona motora. Eso significa que tu cuerpo va perdiendo todas las facultades para movilizar los músculos. Es incapacitante y va avanzando progresivamente. El pronóstico, normalmente después del diagnóstico, es de 3 a 5 años de supervivencia y obviamente es una enfermedad que afecta no solamente al enfermo, sino a su entorno familiar y social, porque la persona se vuelve cada vez más dependiente y obviamente los familiares se tienen que volcar con con el enfermo».

La ley ELA, explica, está sin presupuesto y sin reglamentar y la necesidad de que se ponga en marcha es inminente. De momento, ellos ofrecen varios servicios. «Fisioterapia, enfermería, ayuda psicológica, que es muy importante no solamente para la persona con ELA, sino para su familia. También realizamos préstamo de ayudas técnicas. Colaboramos directamente con nuestra unidad de la ELA en Basurto. Por otro lado, estamos haciendo un proyecto de investigación a nivel fisioterapia, que para nosotros es básico y es muy importante, sobre todo a nivel respiratorio. Si se hace hincapié en ese tipo de terapia, la persona puede lograr una mejor capacidad pulmonar, una mejor calidad de vida. En este momento no hay ninguna cura, hay investigación y es importantísimo que haya más porque claro, hasta este momento no han desembocado en ningún resultado».