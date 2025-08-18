El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Decenas de estafados en un falso espectáculo de drones que se promocionaba en Bilbao

Acudieron a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia tras adquirir las entradas por internet para un evento que no existía

T. N.

Lunes, 18 de agosto 2025, 08:30

Decenas de personas han denunciado ser estafadas tras comprar por internet entradas para un falso espectáculo de drones que se había anunciado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia durante varios días de agosto y que también se promociona en Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao.

Una de los afectados, que este fin de semana ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional, ha explicado a EFE que son «más de doscientas» las personas que han sido estafadas solo en Valencia «con un espectáculo que no existe».

En la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional explica que el 8 de agosto vio en la plataforma Instagram un anuncio en el que se ofertaban entradas para un evento de drones que iba a celebrarse el día 15 de agosto por importe de 17 euros cada una.

Después de acceder al enlace, pagó con su tarjeta bancaria dos entradas y, tras realizar el pago recibió la confirmación de la compra a través de un mensaje SMS en el móvil. El 15 de agosto se personó en la Ciudad de las Artes y las Ciencias para asistir al evento y comprobó, junto con un grupo de cerca de 200 personas, que no se celebraba allí ninguna jornada de drones.

«Lo peor es que la página web sigue vendiendo», ha señalado esta damnificada, que advierte de que siguen a la venta entradas para este supuesto espectáculo en otras capitales españolas. El portavoz de la Unión de Consumidores Francisco Rodríguez ha explicado que la misma web oferta espectáculos similares para Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao en fechas futuras, y la organización canalizará las denuncias de forma conjunta ante la Audiencia Nacional.

