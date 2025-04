Decenas de afectados en Bilbao por las cancelaciones de trenes en Miranda

Incertidumbre y cierta preocupación. Con esas dos palabras se podría definir el sentir de numerosos pasajeros que esta mañana esperaban impacientes con sus maletas en ... la estación de tren de Abando para volver a casa. Sin embargo, los que se dirigían a destinos como Palencia, Valladolid o Alicante se han quedado en tierra, porque a partir de Miranda de Ebro el servicio no funciona.

El apagón de ayer ha afectado a 116 trenes de Renfe, que vieron repentinamente interrumpida su circulación. A pesar de que progresivamente se va volviendo a la normalidad, la avería ha trastocado los planes de numerosos pasajeros, que esta mañana tenían sus viajes previstos y finalmente se han cancelado. En el caso del tren que salía hacia Miranda de Ebro a las 12.15 horas, algunas personas se han quedado sin poder cogerlo.

Miriam, alicantina, es una de ellas. Ha podido recuperar el dinero íntegro del billete gracias al localizador, pero ha tenido dificultades para coger otro porque hay poca disponibilidad y los precios son caros.

«He tenido que anularlo»

«Yo tenía un viaje hasta Alicante, pero he tenido que anularlo. El problema está en Miranda de Ebro, en la línea de Ponferrada. Me comentan que no hay billetes porque tienen que reubicar a la gente que no lo pudo coger ayer y dicen que está siendo apoteósico. Me han devuelto el dinero íntegro de los tres tramos con el localizador. Ahora estoy viendo si cojo uno para mañana, pero está súper subido de precio. He mirado en otra página pero no me dan ninguno hasta el 8 de mayo. Moverte por España por 120 euros me parece una barbaridad cuando por ese precio puedo ir a Inglaterra en avión y me sobra dinero. Tengo un entierro de un familiar mañana y no voy a poder llegar, es imposible. Por lo menos aquí puedo quedarme en casa de unos amigos».

Los que viajaban hasta Miranda de Ebro han tenido más suerte y han podido llegar a su destino sin incidencias. Una madre y una hija que esperaban en la cola celebraban que el tren iba a salir «a la hora prevista y sin problemas de última hora».

La situación fue más caótica ayer. Unos operadores comerciales que trabajan a bordo del tren estaban hablando en la cola de lo ocurrido. Uno de los trenes que iba desde Miranda de Ebro hasta Ourense se quedó parado a la vuelta del recorrido tras el apagón. «Un compañero de Bilbao que hizo el camino me comentó que estuvieron hasta las 23.00 de la noche en el tren, hasta que finalmente pudieron alojar a los pasajeros en hoteles. Se les suministró agua en el proceso», cuenta uno de los trabajadores.

Verónica Portell, representante institucional de Renfe en Euskadi, ha pedido «comprensión». «Recuperar la normalidad requiere de un esfuerzo y estamos en ello», ha explicado esta mañana desde la estación de Abando.

«Hemos ido recuperado la normalidad poco a poco en el núcleo de cercanías. El tema de los trenes de larga distancia es más complejo. Esta noche la estación de Abando ha permanecido abierta para los viajeros que ayer no pudieron coger trenes. Han podido pernoctar aquí y se les ha dado la opción del rembolso del billete o a una reubicación», ha añadido.