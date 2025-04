Una decena de «tirones de orejas» en algo más de un año por impedir el «escrutinio» público

Luis López Jueves, 24 de abril 2025, 00:04 Comenta Compartir

En su última resolución contra el Ayuntamiento de Bilbao, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública recuerda en un párrafo un principio importante: «La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos».

En poco más de un año, desde febrero de 2024, el Ayuntamiento ha recibido al menos una decena de varapalos por no facilitar información requerida por vecinos, o por colectivos ecologistas, o por asociaciones de ciclistas. Los asuntos fueron variados y el organismo de Vitoria pidió al Consistorio que facilitase informes sobre la salud de los olmos talados en Deusto, sobre terrazas en la vía pública, sobre polución, sobre el cumplimiento del Plan de Movilidad Sostenible, sobre sonómetros –en varias ocasiones–, sobre una fiesta en un lugar de uso público, sobre los criterios para diseñar el parking del Ensanche y, ahora, sobre el estudio y el contrato para elaborar el mapa del ruido de ocio.

Desde la asociación vecinal están satisfechas con este nuevo «tirón de orejas» al Ayuntamiento, pero también se duelen de la recurrente actitud municipal y de sus noes. «Estamos en el siglo XXI y la época del absolutismo la dejamos atrás hace mucho tiempo. El Consistorio no puede obrar con el criterio de 'porque lo digo yo, que soy el Ayuntamiento'. No puede ser que no enseñe documentación que pagamos todos y todas».