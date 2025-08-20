La angustiosa espera de diez personas atrapadas más de una hora en el ascensor de la estación de Miribilla

Fue una espera angustiosa en la madrugada de este miércoles. Una hora que se hizo muy muy larga para una decena de personas que se ... quedaron atrapadas en uno de los ascensores de la estación de tren en Miribilla. Estuvieron alrededor de sesenta minutos en el interior del elevador, hasta que un técnico consiguió hacerlo funcionar. No es la primera vez que los usuarios de esta estación se quejan por este tipo de incidencias, una reclamación que también comparten algunos trabajadores del servicio ferroviario.

Según ha contado una de las personas atrapadas a EL CORREO, el grupo vivió momentos de mucho agobio: «No había ningún tipo de ventilación», por lo que enseguida subió la temperatura. Este testigo explica que «en la estación solo se encontraba una persona de seguridad» a la que pidieron que llamara a los bomberos. El vigilante les comunicó que había llamado al técnico de mantenimiento, pero que «no podía llamar a emergencias». Fue una de las personas del interior la que consiguió ponerse en contacto con el 112 al tener cobertura en su teléfono.

Entre las personas afectadas había una con problemas del corazón que se estresó especialmente y por la que se vieron obligados a forzar las puertas del elevador «con un paraguas para que entrase un poco de aire». Cuando llegó el técnico, aproximadamente 30 minutos después de quedarse encerrados, les pidió que cerraran las puertas para poder ponerlo en funcionamiento.

El departamento de Comunicación de Renfe ha explicado a EL CORREO que el mantenimiento de los ascensores depende de una empresa ajena a la empresa pública. Ante incidencias, «desde Renfe se avisa de manera urgente al servicio técnico para repararlos», comentan. «En los casos en los que hay viajeros en el interior del ascensor el personal de seguridad más próximo se dirige al lugar para ofrecer el apoyo necesario», añaden.

«Hartos» de incidencias

Confirman que «durante la noche del día 19 de agosto ante la avería de uno de los ascensores con viajeros en su interior en la estación de Miribilla, se avisó de urgencia a los técnicos sobre la 01:50» y que efectivamente es el personal de seguridad el que se queda hasta la llegada del técnico. Añaden que durante la espera reciben un par de llamadas de los bomberos por el aviso de las personas que estaban en el interior del ascensor, «pero estos indican que no podrán hacer más que los técnicos, pero se muestran dispuestos a acudir en caso de ser necesario». Según apunta Renfe, los viajeros son rescatados a las 02:40.

Otras fuentes de Renfe ha explicado a este periódico que los ascensores no tienen un sistema de climatización, pero «sí una pequeña circulación de aire», una ventilación que resulta insuficiente cuando son varias las personas atrapadas, ya que enseguida «sube la temperatura por el calor corporal». Estas mismas fuentes aseguran que «están hartos de las incidencias con los ascensores en Miribilla» y que en más de una ocasión se han visto «obligados a suprimir la parada por falta de ascensores en funcionamiento».

Tras más de una hora encerrados y a pesar del agobio, el grupo salió del elevador sin necesidad de atención médica para ninguna de las personas. Aseguran que consiguieron distraerse un poco hablando un poco de sus vidas y que finalmente todo quedó en un susto.