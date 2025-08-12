El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
La pelea se produjo en la calle San Martín de Algorta. Luis Ángel Gómez

Cuatro detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores

Varios implicados en la reyerta de Algorta habían sido desalojados de una casa okupada hacia varios días

David S. Olabarri
Leire Pérez

David S. Olabarri y Leire Pérez

Martes, 12 de agosto 2025, 00:15

La Ertzaintza detuvo ayer a cuatro individuos acusados de agredir a un joven durante una pelea que se produjo a partir de las dos de ... la tarde con navajas y destornilladores en la calle San Martín, cerca del centro del barrio de Algorta, en Getxo. Los sospechosos fueron arrestados cuando acudieron a recibir asistencia sanitaria al centro de salud de Alango, en la misma localidad. La víctima fue trasladada al hospital en estado muy grave en una UVI móvil e incluso anoche se temía por su vida porque había perdido mucha sangre por los múltiples cortes que presentaba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  3. 3

    Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos
  4. 4 La ola de calor se recrudece en Bizkaia: los termómetros superan los 40 grados
  5. 5

    A orillas del Cadagua y «dejados de la mano de Dios»
  6. 6

    La indignación sacude Gaza tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí
  7. 7 Muere Juan Antonio Virumbrales, socio número 1 del Athletic, a los 99 años
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 La calle más estrecha de Bilbao está en Atxuri
  10. 10

    La venta de tabaco se desploma en Bizkaia y anota su peor dato desde que hay registros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuatro detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores

Cuatro detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores