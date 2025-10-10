Cruz Roja celebra el Día de la Banderita en Bilbao con el foco puesto en las emergencias y catástrofes naturales Más de 400 voluntarios han recorrido este viernes las calles de la ciudad con alrededor de 500 huchas en mano para solicitar donativos

María de Maintenant Viernes, 10 de octubre 2025, 16:22

Cruz Roja ha celebrado este viernes el Día de la Banderita en Bilbao, una jornada en la que la ciudadanía muestra su compromiso con las personas más vulnerables a través de una colaboración solidaria. Este año, lo recaudado se destinará a la preparación de la sociedad para las grandes emergencias, con el objetivo de dotar a la ciudadanía de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permitan afrontar de manera efectiva y segura situaciones provocadas tanto por causas naturales como derivadas de la acción humana.

La formación juega un papel clave en este proceso: desde la capacitación en primeros auxilios, fundamental para salvar vidas en los primeros minutos de una emergencia, hasta la sensibilización, la adquisición de recursos y la educación en valores solidarios que fortalecen la resiliencia comunitaria. «El objetivo de este año es recaudar fondos para reforzar las capacidades que tenemos y actuar ante situaciones de desastres o emergencias como las que nos hemos encontrado en los últimos tiempos, no en nuestro territorio, pero sí en otros. Aquí también se pueden dar, entonces hay que tener una preparación, tanto de recursos materiales como de formación y de capacitación a población», ha explicado Guillermo Vázquez, coordinador de Cruz Roja Bizkaia.

Cruz Roja advierte de que la sociedad se enfrenta a diversos desafíos y riesgos humanitarios «que probablemente se agudizarán en los próximos años», como la crisis climática, el aumento de la frecuencia e intensidad de los desastres naturales como la DANA, los incendios forestales del pasado verano o o el reciente apagón que dejó a miles de personas sin suministro eléctrico durante horas, interrumpiendo servicios esenciales y poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la sociedad. Estos fenómenos afectan con especial dureza a las personas en situación de vulnerabilidad, que cuentan con menos medios para enfrentarlos y recuperarse.

«Tenemos que ser un ejemplo»

Bajo el lema 'Mantener viva la humanidad', Cruz Roja resalta que está presente tanto en las grandes catástrofes como en las emergencias cotidianas del entorno. Se trata de una labor que combina la intervención inmediata con la preparación previa de la sociedad para estar mejor protegida ante futuros riesgos. En esta edición, cerca de 400 personas voluntarias han recorrido las calles de la ciudad, repartidas en más de 20 puntos estratégicos, con alrededor de 500 huchas en mano para solicitar donativos. «Nos han ofrecido estar hoy aquí y consideramos que es necesario para poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Tenemos que ser un ejemplo», cuentan Aner Fullaondo, Nayla Díaz, Naiara Medina, Amets Rasines y Sebastián Valentín Nica, alumnos que han participado en la iniciativa.

El Día de la Banderita es una tradición centenaria que, en Bilbao, se ha consolidado como una jornada de referencia en la que ciudadanía, instituciones, empresas y colectivos se unen para construir una sociedad más segura, resiliente y solidaria. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre; y la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa.