Galardonados en el concurso muestran sus correspondiente cheque durante el acto de entrega de los premios celebrado el jueves por la tarde en el parque BBK Klima de Busturia. Urremendi

'Zuresku' y 'Garile' ganan el concurso de ideas empresariales de Busturialdea

La iniciativa ha repartido 7.000 euros entre proyectos creados por jóvenes emprendedores de la comarca con impacto social, rural y ambiental

Iratxe Astui

Busturia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:21

Comenta

Los proyectos impulsados por Aiora Uriarte, de Arratzu, y Maddi Amezaga, de Errigoiti, han sido los grandes vencedores de la décimo segunda edición del Concurso de Ideas Empresariales de Busturialdea. El primer premio, dotado con 3.000 euros, ha recaído en 'Zuresku', una iniciativa que recupera y actualiza juegos tradicionales y manualidades en madera con un enfoque inclusivo y dirigido a todas las edades. El proyecto, desarrollado por Uriarte, de 18 años, busca «fomentar la creatividad, la inclusión social y las relaciones intergeneracionales mediante productos artesanales elaborados con materiales naturales», explicaron durante el acto de entrega de los galardones, que tuvo lugar a última hora del jueves en el parque BBK Klima de Busturia. La idea, heredada de su padre Luis Alberto Uriarte, cuenta con un catálogo de «más de 200 juegos que se comercializan en ferias, eventos y a través de internet».

El segundo premio, con una dotación de 2.000 euros, ha sido para 'Garile', una iniciativa de educación ambiental y emprendimiento rural creada por Maddi Amezaga, de 29 años, que apuesta por «la recuperación del cultivo tradicional del trigo y de la cultura agrícola en Busturialdea». El proyecto se basa en la agroecología, la sostenibilidad y la transmisión del patrimonio cultural, en línea con los objetivos de la Agenda 2030.

Limpieza forestal

El premio a la mejor idea vinculada al sector primario, - 1.000 euros- ha sido para 'Ebasz', una idea de negocio presentada por Iker Egia, de Ajangiz, que está orientada a ofrecer «servicios forestales integrales como plantaciones, limpiezas, extracción de madera, reparación de pistas, cortes y transporte», enumeraron.

La mención especial, - 1.000 euros-, ha recaído en la explotación agroganadera ecológica de Errigoiti 'Bizkaigane', formada por cinco jóvenes ganaderos de la comarca. En total, el certamen ha repartido 7.000 euros entre los distintos planes presentados, con el objetivo de «fomentar la cultura emprendedora entre la juventud de Busturialdea y contribuir a la creación de empleo en la comarca».

