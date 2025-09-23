Una treintena de tiendas se implica en el desfile de moda inclusivo de Gernika La agrupación comercial Merkatari Elkartuak de la villa foral ha decidido este año trasladar al Pasealeku la pasarela al aire libre que se celebrará el viernes

Iratxe Astui Gernika-Lumo Martes, 23 de septiembre 2025, 16:17

Gernika se prepara un año más para convertirse en el epicentro de la moda con la celebración de la tercera edición de su desfile al aire libre organizado por el grupo Gernikako Merkatari Elkartuak (GME) de la villa foral. La esperada cita, que tendrá lugar el próximo viernes, se trasladará en esta ocasión de su anterior ubicación en la calle Picasso al céntrico espacio de recreo del Pasealeku.

«El éxito de las ediciones anteriores ha hecho que el anterior escenario se nos quedara pequeño, por lo que hemos decidido dar el salto al Pasealeku, para que más gente pueda disfrutar del espectáculo», explicó Noelia Serna, presidenta del grupo comercial Gernikako Merkatari Elkartuak de la localidad.

En su tercera edición, la pasarela 'Gernika modan dago'/'Gernika está de moda' contará con la participación de una treintena de negocios, desde tiendas de ropa, zapaterías, peluquerías, salones de belleza y otro tipo de servicios, que se darán la mano «para mostrar al público las últimas tendencias de la temporada otoño-invierno y demostrar que no hace falta salir del pueblo para hacerse con ellas y lucirlas», apuntó Serna.

Fenomenoak

Sobre la plataforma desfilará un centenar de gernikarras y vecinos de otras localidades de la comarca de Busturialdea, de todas las edades. El evento, que se podrá seguir además a través de dos pantallas gigantes que se instalarán en el Pasealeku. «Queremos acercar la moda al público de manera cercana y participativa», apuntaron desde el grupo comercial de Gernika.

Además, el espíritu participativo del desfile dará un paso más este año con la presencia de jugadores del equipo inclusivo de baloncesto Fenomenoak del Lointek Gernika, que desfilarán por primera vez en la pasarela para poner en valor que «en Gernika hay moda para todo el mundo».

La puesta en escena, por otra lado, estará dirigida por Ross Dantza Eskola, que además de preparar a los modelos voluntarios, se encargará de coreografiar los pases y aportar un aire artístico a la cita. «Como recompensa, los participantes recibirán un bono de 25 euros para consumir en los comercios locales», señalaron

La actriz y periodista ondarrutarra Ainhoa Etxebarria y el actor gernikarra Mitxel Santamaria conducirán la gala, que arrancará a las 19.00 horas. La música correrá a cargo de DJ Bonsi. No obstante, si la meteorología no acompañara, la organización ha previsto aplazar el desfile al siguiente viernes, 3 de octubre.

