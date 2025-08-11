Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archico de la playa de Laga. Luis Ángel Gómez

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:20

Una joven que se estaba bañando en la playa de Laga, ubicada en Ibarrangelu, ha tenido que ser rescatada por los socorristas este lunes por la tarde. Los vigilantes la han sacado del agua y, al comprobar que «no tenía signos vitales», le han practicado la maniobra RCP para reanimarle, según fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

El incidente se ha producido a las 19 horas. Al lugar han acudido los sanitarios, que han continuado con las maniobras de reanimación mientras se requería la presencia de un helicóptero. Para que la aeronave pudiera aterrizar con seguridad, el arenal ha sido desalojado. El aparato ha trasladado a la mujer al hospital de Cruces.

