El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un grupo de jóvenes en un curso de formación agrícola en unos invernaderos. E. C.

El primer espacio de emprendimiento agrícola de la comarca se abrirá en Lekeitio

El centro tendrá 11.700 metros cuadrados en 'Maderas Lekeitio' y servirá para testar la viabilidad de proyectos del sector primario

Mirari Artime

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:26

Comenta

Lea Artibai no quiere quedarse sin baseritarras. Y para acercar la realidad a jóvenes agricultores y facilitarles la puesta en marcha de sus proyectos, se abrirá en Lekeitio el primer espacio que posibilitará testar la viabilidad de una actividad agraria durante un máximo de tres años.

La iniciativa está impulsada por la asociación de Desarrollo Rural de la comarca con la implicación de los distintos ayuntamientos, entre los que figuran Ondarroa, Markina y Lekeitio que han destinado diversas partidas económicas para garantizar su viabilidad.

«En estos momentos, analizamos las propuestas presentadas por los emprendedores que están dispuestos a desarrollar este tipo de actividades», han señalado desde la entidad supramunicipal.

Entre los requisitos que valorarán a la hora de seleccionar los dos planes que podrán acceder al centro, Haztegia, figuran la experiencia en trabajos similares o estudios vinculados con el sector, la residencia en Lea Artibai, así como que se trate de un proyecto colectivo, es decir, que implique a dos o más personas. También contará la condición femenina, el conocimiento del euskera y la juventud.

Acompañamiento

De hecho, el programa, persigue entre sus principales objetivos favorecer el relevo generacional. Según los últimos datos facilitados por la consejería de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en el Parlamento Vasco, la edad media supera los 58 años y más del 30% de las explotaciones las llevan mayores de 65. Solo un 10% de los baserritarras tienen menos de 40 años.

La asociación de Desarrollo Rural prevé empezar a preparar las dotaciones a primeros del año que viene. La finca se ubicará en cerca de 11.400 metros cuadrados de superficie localizados entre el municipio turístico e Ispaster, en concreto en los terrenos de la antigua empresa 'Maderas Lekeitio', propiedad del Ejecutivo costero.

Los emprendedores seleccionados dispondrán de 1.500 metros cuadrados para invernaderos, además de útiles de trabajo, y maquinaria. Durante todo el proceso, los agricultores recibirán acompañamiento integral –asesoramiento de una persona experta en agricultura– , formación y la cobertura legal necesaria, así como un salario para complementar los ingresos que se obtengan de la venta de la mercancía producida.

«Se les ayuda a emprender al mismo tiempo que se trata de invertir el proceso de envejecimiento que sufre el sector primario», han añadido las mismas fuentes. «Así, puede probar su modelo en un entorno de aprendizaje de manera que antes de dar el paso a ser empresario agrario, pueda validar sus conocimientos, su estrategia y su manera de abordar el día a día en una finca», han subrayado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  4. 4

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  5. 5 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  6. 6

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  7. 7 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  8. 8 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  9. 9

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  10. 10 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El primer espacio de emprendimiento agrícola de la comarca se abrirá en Lekeitio

El primer espacio de emprendimiento agrícola de la comarca se abrirá en Lekeitio