El primer espacio de emprendimiento agrícola de la comarca se abrirá en Lekeitio El centro tendrá 11.700 metros cuadrados en 'Maderas Lekeitio' y servirá para testar la viabilidad de proyectos del sector primario

Mirari Artime Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:26

Lea Artibai no quiere quedarse sin baseritarras. Y para acercar la realidad a jóvenes agricultores y facilitarles la puesta en marcha de sus proyectos, se abrirá en Lekeitio el primer espacio que posibilitará testar la viabilidad de una actividad agraria durante un máximo de tres años.

La iniciativa está impulsada por la asociación de Desarrollo Rural de la comarca con la implicación de los distintos ayuntamientos, entre los que figuran Ondarroa, Markina y Lekeitio que han destinado diversas partidas económicas para garantizar su viabilidad.

«En estos momentos, analizamos las propuestas presentadas por los emprendedores que están dispuestos a desarrollar este tipo de actividades», han señalado desde la entidad supramunicipal.

Entre los requisitos que valorarán a la hora de seleccionar los dos planes que podrán acceder al centro, Haztegia, figuran la experiencia en trabajos similares o estudios vinculados con el sector, la residencia en Lea Artibai, así como que se trate de un proyecto colectivo, es decir, que implique a dos o más personas. También contará la condición femenina, el conocimiento del euskera y la juventud.

Acompañamiento

De hecho, el programa, persigue entre sus principales objetivos favorecer el relevo generacional. Según los últimos datos facilitados por la consejería de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en el Parlamento Vasco, la edad media supera los 58 años y más del 30% de las explotaciones las llevan mayores de 65. Solo un 10% de los baserritarras tienen menos de 40 años.

La asociación de Desarrollo Rural prevé empezar a preparar las dotaciones a primeros del año que viene. La finca se ubicará en cerca de 11.400 metros cuadrados de superficie localizados entre el municipio turístico e Ispaster, en concreto en los terrenos de la antigua empresa 'Maderas Lekeitio', propiedad del Ejecutivo costero.

Los emprendedores seleccionados dispondrán de 1.500 metros cuadrados para invernaderos, además de útiles de trabajo, y maquinaria. Durante todo el proceso, los agricultores recibirán acompañamiento integral –asesoramiento de una persona experta en agricultura– , formación y la cobertura legal necesaria, así como un salario para complementar los ingresos que se obtengan de la venta de la mercancía producida.

«Se les ayuda a emprender al mismo tiempo que se trata de invertir el proceso de envejecimiento que sufre el sector primario», han añadido las mismas fuentes. «Así, puede probar su modelo en un entorno de aprendizaje de manera que antes de dar el paso a ser empresario agrario, pueda validar sus conocimientos, su estrategia y su manera de abordar el día a día en una finca», han subrayado.