Pleno de las reses pirenaicas de Bizkaia en el Primer Lunes de Gernika Jon Koldo Bikandi (Iurreta) ha revalidado el título a la mejor ganadería en el certamen de Euskadi de la raza autóctona celebrada hoy en la villa foral, mientras que Arbaiza Anaiak (Orozko) se ha llevado los premios a la mejor vaca y toro jóvenes y Urko Pagoaga (Markina-Xemein) la distinción al mejor producto de inseminación artificial

Iratxe Astui Gernika-Lumo Lunes, 6 de octubre 2025, 16:24 Comenta Compartir

El vacuno pirenaico criado de las explotaciones de Bizkaia ha vuelto a pisar fuerte en el coso del Primer Lunes de octubre de Gernika. Jon Koldo Bikandi revalidó su título de mejor ganadería de la raza autóctona de Euskadi en el certamen autonómico enmarcado dentro de la popular feria de la villa foral, celebrada este mediodía, con un lote de animales «excelente; muy homogéneo», destacó el jurado, que también vistió con la banda y cucarda de ganador a la vaca -'Txaparra'- y toro -'Fabio'- adultos de la misma cuadra vizcaína. «Estoy contentísimo porque en casa hemos apostado mucho por la hembra a la que hemos llevado a concurso por primera vez y ha salido coronada», apuntó Bikandi

Los especialistas también distinguieron a la vaca y toro de la cuadra Arbaiza anaiak, de Orozko, catalogados dentro de las secciones de animales jóvenes, de entre 12 y 24 meses. «Nos encontramos ante la mejor raza del mundo mundial», afirmaron durante el proceso de selección de la élite pirenenaica desde la Federación EPIFE, impulsor de la cita ganadera desde hace casi cuatro décadas.

Por otro lado, los ganaderos de la explotación de Urko Pagoaga, de Markina-Xemein, se alzaron con el premio por obtener a la mejor hembra, «hija del semental 'Urkiola'» obtenida por inseminación artificial.