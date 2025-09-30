El Ministerio de Pesca agilizará las ayudas por la veda de los delfines para 2026 Luis Planas reconoce en el Senado que los trámites para conceder las compensaciones del ejercicio 2024 han sido «extremadamente largas»

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación agilizará el próximo año las ayudas económicas a los pescadores y armadores afectados por la veda de los delfines para evitar que vuelva a producirse una tramitación «extremadamente larga» de las compensaciones como ha sucedido con las correspondientes a la campaña de 2024.

El ministro Luis Planas ha asegurado que al igual que durante este ejercicio se financiarán con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), por lo que su gestión correrá a cargo de las comunidades autónomas.

Tras una pregunta de la senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren, durante su interpelación en la cámara alta, el ministro ha calificado como «proceso kafkiano» y «tramitación muy compleja» todas las diligencias exigidas por la UE para poder compensar a la flota y a los marineros que tuvieron que estar amarrados por el cierre de los caladeros franceses del Golfo de Bizkaia.

Críticas

La medida obligó a permanecer atracados a dos embarcaciones de altura del muelle ondarrés, otros tantos de Bermeo y un quinto de Pasaia. «Existe un profundo descontento en la flota pesquera de altura que no hace más que sufrir restricciones y vedas», han señalado desde la asociación de armadores de Ondarroa.

«Además, los buques franceses cobraron el 85% de los ingresos que dejaron de percibir y nuestros barcos tan sólo un 25%», han añadido. Los marineros, por su parte, también han denunciado sentirse «completamente abandonados» y han reclamado agilizar el cobro de las ayudas.