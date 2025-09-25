Markina testará el sector ganadero en el campeonato autonómico de raza 'blonde' 85 cabezas competirán por coronarse como el mejor ejemplar de la especie destinada a consumo en la feria de octubre de Lea Artibai

Mirari Artime Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:29

La feria de octubre de Lea Artibai, que se celebrará en Markina la jornada del sábado día 11, permitirá conocer el momento que atraviesan los baserritarras. Por una parte, testará el sector ganadero en el campeonato de Euskadi de raza blonde, una especie destinada de manera exclusiva para el consumo.

El concurso, que tiene lugar cada dos años en el municipio, contará con la participación de 85 cabezas procedentes de dos explotaciones de Bizkaia y cuatro de Gipuzkoa. El jurado valorará los puntos débiles y fuertes de los animales en un total de 13 secciones diferentes.

De entre todos ellos, saldrán los título autonómicos de mejor vaca y ganadería, así como el mejor ejemplar nacido a partir de inseminación artificial además de los animales con mejor valoración genética.

«En Euskadi hay cerca de un millar de cabezas de esta raza de vacuno de carne en 38 explotaciones», han señalado responsables de la cita en la presentación de Lekeitio. «Son animales con un buen rendimiento y rentables y que queremos mostrar junto al programa de mejora y selección de la raza», han añadido desde la federación de criadores que completará la exhibición con cerca de una veintena de terneros.

73 puestos

El certamen tendrá lugar en el marco del principal mercado agrícola de Lea Artibai que también servirá a los productores de la comarca y municipios cercanos como Mallabia para sensibilizar sobre la situación que viven los caseríos especialmente afectados por la falta de relevo generacional.

«Son citas muy importantes no sólo para dar salida a nuestro género, sino también para mostrar que somos indispensables», ha indicado Bingen de la Torre, uno de los poco productores jóvenes de Lekeitio que ocupará uno de los 73 puestos que se repartirán por el prado de Markina.

Tendrán todo listo para las diez de la mañana. Venderán las mejores piezas de frutas, verduras, quesos, productos lácteos, además de panadería, repostería, chacinería, sidra y txakoli, entre otros.

Tampoco faltarán artesanos que mostrarán sus productos, una exhibición de maquinaría agrícola y txosnas de colectivos locales. Una veintena de ganaderos de vacuno mostrará sus mejores ejemplares. A ellos se sumarán caballos, ovejas, cabras, gallinas y animales de caserío en general.

La jornada incluirá además animación con bertsolaris y trikitixa, demostración de esquilado de ovejas y la entrega de premios a los mejores mostradores del mercado.

Para facilitar las compras se habilitarán consignas y con el objetivo de garantizar aparcamiento se activarán lanzaderas desde el polígono industrial de Kareaga al núcleo urbano.