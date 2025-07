Malestar por la «pesca industrial» y venta de bonito pelágico en Ondarroa

E. C.

Mirari Artime Miércoles, 23 de julio 2025, 16:39 Comenta Compartir

La costera del bonito del norte, en la que participan unas 200 embarcaciones de todo el Cantábrico de las que cerca de 80 unidades forman parte de la flota vasca con base en puertos vizcaínos como Bermeo, Santurtzi y Lekeitio, revive de nuevo las quejas del sector por las prácticas de pesca que emplean los arrastreros pelágicos europeos, sobre todo franceses e irlandeses y holandeses.

Los arrantzales de bajura no entienden «cómo las autoridades europeas, que llevan por bandera la sostenibilidad pueden permitir estas flotas pelágicas que practican pesca industrial, tienen un gran número de descartes o capturas accidentales y traen el bonito muy machacado, blando, deteriorado y hasta roto», lamentan desde pesqueros vizcaínos y guipuzcoanos.

«Nuestras técnicas son respetuosas con el medio marino y muy selectivas, no tienen nada que ver», recalcan. Además de la colisión de las artes de pesca, reconocen el malestar existente por la descarga y comercialización de esas capturas en la lonja de Ondarroa.

En los últimos tres días, se ha vuelto a registrar la entrada y venta de algo más de 250 toneladas de lo que popularmente se conoce como 'bonito pelágico' por el arte de pesca empleado en su captura. Esta circunstancia también provocó duras críticas de grupos ecologistas como Eguzki que reclamaron a las administraciones vascas y españolas más trazabilidad, es decir, una mayor implicación en el registro y seguimiento de esas capturas.

Precio

Desde las cofradías vizcaínas y guipuzcoanas aseguran «que no podemos hacer nada porque entra dentro de la legalidad, pero no es plato de buen gusto que encima lo traigan y lo vendan más barato en nuestros puertos», señalan. En esa misma línea, desde el órgano que representa a los arrantzales de bajura de Ondarroa subrayan «que no hemos comercializado ni una sola pieza de esas descargas».

En el caso de la lonja ondarresa, la salida al mercado del bonito apresado por las unidades pelágicas se lleva a cabo por dos vías. Por un lado, a través de un empresa de compradores que subastan el pescado a viva voz y de otra parte mediante la asociación de productores de pesca de altura (Oppao), quienes consideran que «hay mercado para todos», reconocen.

«El único lado positivo de que vengan aquí es el de controlarles el volumen que pescan», han manifestado desde el sector que ha constatado la presencia de hasta cuatro inspectores del Gobierno vasco durante el desembarco de sus capturas en el puerto ondarrés. «Esos barcos apresan en una noche lo que uno de los nuestros en media costera», insisten.

«Afortunadamente, la mayoría de los ciudadanos están sensibilizados sobre las repercusiones negativas que una explotación poco juiciosa ha causado, y puede seguir causando, a los ecosistemas marinos», han valorado desde la federación española de cofradías.

El precio medio de este tipo de atún blanco destinado casi íntegramente a la conserva es ligeramente más bajo que el que alcanza el capturado por la flota artesanal que en esta temporada ronda, de momento, entre los 3,50 de las piezas más pequeñas a los cuatro euros de los ejemplares más grandes.