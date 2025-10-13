Lekeitio revivirá su pasado con una gran feria medieval como colofón a su 700 aniversario La cita se celebrará durante el último fin de semana de este mes con un programa ininterrumpido de actividades

Mirari Artime Lunes, 13 de octubre 2025, 17:01

El último fin de semana de este mes, Lekeitio viajará hasta la Edad Media con una gran feria que inundará la plaza y buena parte del casco viejo de la villa. Juglares, bailarines, hechiceros, brujas, bufones, contacuentos, magos y decenas de puestos de artesanía se sumarán a los tres días de actividades con los que el Ayuntamiento cerrará los actos del 700 aniversario de la fundación de la villa.

El mercado se inaugurará de manera oficial la víspera de la festividad de Todos los Santos con una zona especial dedicada a los más pequeños, una muestra interactiva sobre los castigos de la Inquisición y la colocación de un campamento medieval.

A partir de ese momento, sin apenas interrupciones se sucederán las actuaciones de bufones malabaristas, música callejera de la época y espectáculos como el de 'La Nariz Roja' que cerrará el primer día con un show de pirotecnia y fuego.

Pasacalles gigante

La jornada del sábado empezará a las diez de la mañana con un pasacalles gigante al que acudirán todos los participantes de la feria. Posteriormente, desde el balcón del Ayuntamiento se leerá el pregón en el que se invitará a vecinos y visitantes a conocer la manera en la que se vivía en los tiempos en los que el municipio centraba su actividad en el comercio y en la construcción de naves.

Otros de los momentos más especiales llegarán el domingo a la noche con la actuación de Lekittoko Deabruak, y posteriormente el lunes a la tarde con la celebración del 700 aniversario a cargo de la coral de la escuela de música y tres sesiones de proyecciones tridimensionales en la plaza.