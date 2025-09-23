Los lectores de matrícula del casco viejo ondarrés multan a seis conductores al día Desde primeros de año, de los 6.000 vehículos que han accedido a la zona alta de la parte antigua, 900 carecían de autorización municipal

Los dispositivos que controlan los accesos al casco viejo de Ondarroa mediante la lectura de matrículas han sancionado a una media de seis conductores al día.

Según los datos recogidos por la Policía Municipal desde el pasado mes de enero hasta primeros de septiembre, 6.000 vehículos han accedido tanto al barrio de Kamiñalde como a las calles altas de la parte antigua. «960 carecían de autorización municipal, es decir, uno de cada seis ha recibido la correspondiente sanción», ha detallado el responsable de la guardia urbana, Aitzol Osa.

Antes de su puesta en marcha, el Ayuntamiento concedió 703 permisos para los residentes de esas barriadas, a los que se han sumado 2.650 autorizaciones puntuales.

«Es decir, una media de 10 permisos diarios para entradas urgentes de vecinos, gremios y distribuidores, entre otros», ha añadido Osa en la reunión celebrada con los residentes que han valorado de manera positiva la puesta en marcha de los sistemas de control. «Podemos andar mucho más tranquilos y salir sin miedo de los portales», han manifestado.

Seguridad

Además de mejorar la seguridad, desde el Consistorio han constatado que se ha reducido el número de turismos mal estacionados, así como el volumen de tráfico. «De hecho, desde la implantación del sistema lector de matrícula el tránsito de vehículos ha caído más de la mitad, un 55%», ha detallado el jefe de la Udaltzaingoa.

Entre las mejoras que se implantarán de manera progresiva tras la petición de los vecinos figuran la de conceder la autorización a dos turismos por cada domicilio y ampliar a dos ocasiones las opciones de poder entrar el mismo día.

El Ejecutivo costero también aumentará la instalación de reductores de velocidad para no superar los 10 km/h y valorará la colocación de semáforos en la plaza de la música y la iglesia para marcar la prioridad.