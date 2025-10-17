Juicio por el atropello de un niño de 11 años en Aulesti: «Que se sepa la verdad de una vez para poder descansar»

El Juzgado de Primera Instancia de Gernika acoge este viernes a partir de las 10.30 horas el arranque del juicio por la muerte de ... Iurgi Beraza Uriarte, el niño de 11 años que fue atropellado cuando circulaba en bicicleta por un camino a escasos 200 metros del caserío familiar en el barrio Zubero de la pequeña localidad de Aulesti. El suceso, que ocurrió pasadas las ocho y media de la tarde del 21 de mayo de 2020, en pleno comienzo de la pandemia, ha llegado finalmente a los tribunales cinco años después de producirse la muerte. Previamente se archivó la vía penal al considearse que «fue un fatal accidente sin culpables».

La vista civil tratará de determinar el grado de responsabilidad de la aseguradora del vehículo implicado en el incidente y la indemnización. La famlilia reclama de algo menos de 220.000 euros, una cantidad que su abogado considera «irrisoria».

Ampliar Los padres, junta a otros familiares.

En la vista de hoy está previsto que testifiquen cuatro ertzainas que tomaron parte en la investigación y dos peritos, que expondrán sus valoraciones técnicas sobre la dinámica del accidente y la posible responsabilidad del conductor. «Que se sepa la verdad de una vez y conozcamos la sentencia para poder descansar y hacer el duelo por la muerte de Iurgi», han señalado sus padres, Iosu Beraza y Agurtzane Uriarte.

El abogado de la familia Antonio Iñiguez se ha mostrado emocionado a la par que crítico a la entrada de los juzgados. «Han tratado el caso del niño como a una alcachofa».