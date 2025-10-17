El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los padres del pequeño, a su llegada al juzgado. Iratxe Astui

Juicio por el atropello de un niño de 11 años en Aulesti: «Que se sepa la verdad de una vez para poder descansar»

Iurgi Beraza Uriarte fue arrollado en 2020 cuando circulaba en bicicleta por un camino a escasos 200 metros del caserío familiar

Iratxe Astui

Iratxe Astui

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:36

Comenta

El Juzgado de Primera Instancia de Gernika acoge este viernes a partir de las 10.30 horas el arranque del juicio por la muerte de ... Iurgi Beraza Uriarte, el niño de 11 años que fue atropellado cuando circulaba en bicicleta por un camino a escasos 200 metros del caserío familiar en el barrio Zubero de la pequeña localidad de Aulesti. El suceso, que ocurrió pasadas las ocho y media de la tarde del 21 de mayo de 2020, en pleno comienzo de la pandemia, ha llegado finalmente a los tribunales cinco años después de producirse la muerte. Previamente se archivó la vía penal al considearse que «fue un fatal accidente sin culpables».

