14 jóvenes han embarcado este verano en la flota vasca para impulsar el relevo generacional Son alumnos de las escuelas náuticas de Ondarroa, Bermeo y Pasaia que han faenado un mes en barcos de bajura gracias al programa Itsasoratu

Mirari Artime Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:30

La falta de relevo generacional en el sector vasco de la pesca es una de las principales preocupaciones tanto de los armadores, como de los propios arrantzales y de las distintas administraciones.

Por ese motivo, para avanzar en el rejuvenecimiento de los tripulantes, el Gobierno vasco impulsa la puesta en marcha del programa Itsasoratu, un plan de ayudas económicas para facilitar que las empresas navieras pesqueras embarquen a estudiantes de ciclos formativos náutico-pesqueros.

Este verano, 14 jóvenes de las escuelas de pesca de Bizkaia y Gipuzkoa han podido conocer la experiencia de trabajar en la mar al embarcar entre 20 y 30 días en barcos de bajura. «Han sido 12 alumnos y 2 mujeres de primer curso de los centros de Ondarroa, Bermeo y Pasaia», han indicado desde el Ejecutivo autónomo.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2016, –interrumpida por la pandemia – han participado 128 armadores posibilitando la estancia en sus barcos de 153 estudiantes que han tenido la oportunidad de conocer distintos tipos de pesca, artes menores, bajura, arrastre y atuneros.

Presencia femenina

La convocatoria de 2025 cuenta con una dotación económica de 105.000 euros y las ayudas se pueden solicitar hasta el 20 de octubre. Las becas se destinan a los gastos derivados de cubrir la gratificación que la empresa debe aportar a cada estudiante; a los derivados de alta de estudiante en la Seguridad Social; así como por la tutela y monitorización de los estudiantes a bordo del buque pesquero; y para abonar los gastos de equipos y ropa de trabajo.

Las ayudas se refuerza con 1.000 euros adicionales si se trata de una alumna candidata a realizar esta estancia formativa. De esta manera, se pretende potenciar la presencia femenina.