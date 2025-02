«Es importante promover la pesca responsable, innovar y adaptarse a los clientes»

E. C.

La flota atunera de cerco vasca, agrupada en OPAGAC, ha congregado en Bilbao a autoridades, profesionales del sector pesquero y representantes de distintas organizaciones relacionadas con la pesquería de atún tropical en la proyección de la película documental '1,17' centrada en el 'Itsas Txori', de Bermeo en el que se muestra el trabajo de toda la cadena de valor que hay detrás de una lata de atún.

Dirigida y producida por Javier Linares, en la cita se retrata la dureza de la profesión y la 'pasta' especial de la que están hechos los pescadores, así como la responsabilidad social y el compromiso con la sostenibilidad de la flota atunera europea.

El presidente de OPAGAC, Alfonso Beitia, ha destacado la necesidad de promover la pesca sostenible y responsable, además de destacar la importancia de innovar en las artes de pesca para reducir el impacto ambiental.

También ha resaltado la necesidad de adaptarse a los cambios climáticos y a las nuevas exigencias de los consumidores, así como la importancia de seguir invirtiendo en investigación y tecnología para garantizar la viabilidad de la pesca de atún a largo plazo.

El patrón del atunero, Josu Iñaki Ispizua, junto a Axel Echevarria y Xabier Unzaga, capitán y oficial del buque, respectivamente, por su parte, han reconocido que no sabrían hacer otra cosa que no fuera pescar y subrayan que «hacemos en el barco la mitad de la vida y es como una familia».

También comparten la misma opinión otros tripulantes –un total de 31 personas en la que se integran también dos profesionales de seguridad para protegerse de los piratas– al confesar que pasan tanto tiempo con los compañeros como con su familia, aunque se muestran orgullosos de un trabajo que creen que está poco valorado a pesar de que «somos los que damos de comer a la gente».

Ciertamente, los cinco millones de toneladas de atún tropical que se capturan en todo el mundo, al tratarse de un alimento con alta demanda, generan una industria con miles de empleos en la mar y en su procesado y distribución, y representan una proporción notable de la producción pesquera mundial que en 2021 se situó en 160 millones de toneladas, según datos de FAO.

La imagen aérea de un populoso y colorido mercado en Senegal ilustra otra realidad igual de importante; 200 millones de personas en el mundo trabajan directa e indirectamente en la pesca y «lo que para algunos es una exquisitez o capricho, para otros es su única fuente de proteínas», han añadido desde la patronal del sector.

El 'Itsas Txori', construido en los Astilleros de Murueta en 2013, con base en Bermeo y perteneciente a la armadora Inpesca, traslada al espectador hasta la Isla de Mahé en Seychelles para emprender una marea en el océano Índico dentro de las campañas de esta flota, que duran cuatro meses.

El atunero de la villa marinera es también uno de los 45 barcos europeos dedicados a la pesca de atún tropical y forma parte de los 1.800 cerqueros que existen en el mundo. El espectador también tiene la oportunidad de conocer el coste económico de entre 30 y 35 millones de euros que supone construir una embarcación de estas características y la media de 40 años de su vida útil.

El 'Itsas Txori' compite, además, con buques de otras flotas que practican la esclavitud del siglo XXI, una realidad que también muestra '1,17' con la inclusión de imágenes cedidas por el periodista Ian Urbina (The Outlaw Ocean Project), conocido mundialmente por denunciar la lacra que supone la pesca ilegal, no regulada y no documentada.

Como contrapunto, y sin obviar que la pesca de atún es una actividad peligrosa, no solo por la piratería, sino también por la dureza y el riesgo de accidentes, los buques de la flota atunera vasca, como el 'Itsas Txori', están dotados de telemedicina como parte de su responsabilidad social que, junto a la sostenibilidad medioambiental (certificado MSC) y el control de la actividad pesquera, está certificada con el sello AENOR Atún de Pesca Responsable (APR).

