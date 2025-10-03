Gernika luce el mejor vacuno pirenaico en su Primer Lunes El tradicional certamen ganadero de la feria reunirá mañana y el lunes a un total de 109 reses de las mejores cuadras de la raza que hay en Euskadi

La familia de Jon Koldo Bikandi muestra el lote de animales que les valió el premio a la Mejor Ganadería de pirenaica del año pasado.

Iratxe Astui Gernika-Lumo Viernes, 3 de octubre 2025, 16:18 | Actualizado 17:07h. Comenta Compartir

Gernika se convertirá a partir de mañana en el mayor escaparate del vacuno pirenaico con la celebración de la trigésimo octava edición del concurso ganadero de Euskadi, que se enmarca en la tradicional fiesta del Primer Lunes de octubre. Durante las dos jornadas que dura la reconocida feria, se exhibirán los pesos pesados de la raza autóctona, que estarán representados por un total de 109 reses, procedentes de las mejores explotaciones de Euskadi y Navarra.

Los animales harán gala de su fortaleza en el coso abierto habilitado en el aparcamiento de Santa Ana de la villa foral. El peso principal recaerá este año en las explotaciones navarras, que acudirán con seis cuadras. Bizkaia aportará cuatro y Gipuzkoa otras tantas, con cabezas catalogadas en 10 secciones de hembras y dos de machos.

«Gernika es una feria de gran nivel en la que, además de la alta calidad de nuestros animales y el esfuerzo que hacen los ganaderos por mejorarla año tras año, también se pueden apreciar los avances en la mejora genética que impulsamos», explican desde la Federación de Ganado Pirenaico (EPIFE), organizadora del certamen autonómico junto a la cooperativa Lorra.

Tras la presentación de la feria, la competición ganadera comenzará mañana con la elección de las mejores vacas de cada sección, que tendrán lugar a partir de las 11.00 horas. Por la tarde (17.00) el concurso proseguirá con la selección de los mejores ejemplares machos.

Al día siguiente y dentro del programa de la feria del Primer Lunes de octubre, el jurado elegirá a los campeones absolutos entre los ganadores de la jornada anterior. A partir de las 13.00 horas, los expertos proclamarán a la hembra campeona joven y adulta, al macho campeón joven y adulto, al mejor producto de inseminación artificial y a la mejor ganadería.

Esta última categoría, precisamente, es una de las más valoradas por los profesionales, ya que las cuadras deben presentar un lote de cuatro animales –un toro, una hembra parida y dos hembras más– que demuestre «homogeneidad, estado sanitario y calidad genética, especifican. La valiosa distinción recayó el pasado año en la explotación de Jon Koldo Bikandi (Iurreta).

Por otra parte, el mejor producto de inseminación artificial se escogerá «entre las hijas de toros utilizados en esta técnica, a fin de premiar también el progreso genético de nuestra raza», apuntaron las mismas fuentes.

Pintxos con label

Los asistentes a la fiesta ganadera de Gernika tendrán la oportunidad de degustar entre mañana y el lunes pintxos de carne de pirenaica con Label vasco de calidad dentro del recinto de Santa Ana. Tampoco faltará el mercado que durante los dos días acogerá en el mismo punto puestos de venta de productos hortofrutícolas, así como queso, paté, sidra, dulces y txakoli, entre otros productos locales. «Los artesanos también estarán presentes para mostrar sus creaciones realizadas a mano», señalaron.

Como antesala a la feria del Primer Lunes, Gernika celebrará hoy su gran día de la Euskal Jaia con un mercado especial en la plaza que acogerá a una treintena de mostradores con el mejor género de las huertas de las comarcas de Busturialdea y Lea Artibai. El programa festivo incluirá también un sukalki.